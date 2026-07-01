El alemán Alexander Zverev, número tres del ranking mundial y vigente campeón de Roland Garros, comenzó con el pie derecho su participación en Wimbledon tras imponerse al belga Alexander Blockx en un exigente encuentro de cuatro sets que se definió por 6-4, 6-7, 7-6 y 7-6.

Aunque Zverev partía como amplio favorito, el joven tenista belga ofreció una dura resistencia y obligó al alemán a emplearse a fondo durante las 2 horas y 59 minutos que duró el compromiso. La solidez de ambos con el servicio marcó el desarrollo del duelo, en el que las oportunidades de quiebre fueron escasas.

El primer parcial se inclinó del lado del alemán gracias a un único rompimiento de saque, suficiente para tomar ventaja en el marcador. Sin embargo, Blockx respondió con determinación en la segunda manga, donde salvó los momentos de mayor presión y se llevó un intenso desempate de 18 puntos para igualar el encuentro.

La igualdad se mantuvo durante el resto del partido. Tanto el tercer como el cuarto set se resolvieron en muerte súbita, pero esta vez Zverev mostró mayor contundencia en los puntos decisivos. El alemán cerró el tercer desempate por 7-5 y dominó por completo el último, imponiéndose 7-0 para asegurar su pase a la segunda ronda.

Con este resultado, Zverev deja atrás la amarga eliminación sufrida el año pasado en su debut sobre la hierba londinense y mantiene vivas sus aspiraciones de conquistar por primera vez el título de Wimbledon.

En la siguiente ronda, el alemán se medirá al francés Valentin Royer.