La Jornada 10 (J10) del Clausura 2026 comenzó el viernes con los primeros encuentros de la fecha y sigue este sábado 7 de marzo con una cartelera cargada de partidos atractivos en distintos estadios del futbol mexicano.

Entre los juegos destacados de la fecha en la Liga MX aparece el Atlas vs Chivas, una nueva edición del Clásico Tapatío que suele despertar las pasiones de ambas aficiones y emocionar cada rincón de la capital de Jalisco, Guadalajara.

La actividad también incluye el encuentro de Cruz Azul frente a San Luis, además del duelo entre Querétaro y América.

Más tarde, Pachuca se mide ante Puebla, mientras que la jornada sabatina cerrará con otro Clásico, el Regio, entre Tigres y Monterrey.

Los encuentros podrán seguirse EN VIVO a través de televisión y plataformas de streaming.

Partidos hoy sábado 7 de marzo - Liga MX EN VIVO

Cruz Azul vs San Luis | 17:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5

Querétaro vs América | 17:00 | FOX One, FOX, FOX+

Atlas vs Chivas | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5

Pachuca vs Puebla | 19:00 | FOX One, FOX+

Tigres vs Monterrey | 21:00 | FOX One, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7

Resultados y más de la Liga MX

Sigue toda la cobertura del Clausura 2026 con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

