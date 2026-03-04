México gana su primer juego amistoso rumbo al Clásico Mundial

La Selección Mexicana comenzó con el pie derecho su preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol tras imponerse 6-3 a los Arizona Diamondbacks en el complejo de Salt River Fields, en lo que fue su primer juego amistoso previo a su debut en el certamen internacional.

El duelo representó mucho más que una simple exhibición. El manager Benjamín Gil aprovechó el compromiso para darle actividad a 21 de los 30 peloteros que conforman el roster tricolor , logrando una rotación casi completa que le permitió observar a detalle el desempeño de cada uno de sus dirigidos.

México mostró desde temprano la alineación que podría saltar al diamante este viernes 6 de marzo en su presentación frente a Gran Bretaña. El abridor proyectado es Taijuan Walker, mientras que el cuadro estaría conformado por Jonathan Aranda, Nick Gonzales, Luis Urías y Joey Ortiz. En los jardines aparecieron Jarren Duran, Randy Arozarena y Alek Thomas, con Rowdy Tellez como bateador designado, un line up equilibrado que combina poder y velocidad.

La novena mexicana pegó primero con autoridad . En la cuarta entrada armó un rally de cuatro carreras que marcó el rumbo del encuentro, mostrando paciencia en el plato y oportunismo con corredores en base. Sin embargo, la respuesta de Arizona no tardó en llegar y en ese mismo inning fabricó dos anotaciones para mantener la presión. En el quinto rollo, los Diamondbacks se acercaron 4-3, encendiendo las alarmas momentáneamente.

Lejos de bajar la intensidad, México cerró el encuentro con agresividad. En la octava entrada, Rowdy Tellez castigó el pitcheo rival con un cuadrangular que dio oxígeno, y ya en el noveno episodio, Alex Osuna vino desde la banca para sellar el triunfo con otro batazo de cuatro esquinas para el resultado definitivo.

Con sensaciones positivas y un roster cada vez más definido, la Selección Mexicana tendrá este miércoles 4 de marzo un segundo ensayo , ahora frente a los Los Angeles Dodgers a las 14:05 horas, en lo que será la última prueba antes de encarar su esperado debut mundialista.

SV