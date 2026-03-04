México gana su primer juego amistoso rumbo al Clásico Mundial

La Selección Mexicana comenzó con el pie derecho su preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol tras imponerse 6-3 a los Arizona Diamondbacks en el complejo de Salt River Fields, en lo que fue su primer juego amistoso previo a su debut en el certamen internacional.El duelo representó mucho más que una simple exhibición. El manager Benjamín Gil aprovechó el compromiso para darle actividad a 21 de los 30 peloteros que conforman el roster tricolor, logrando una rotación casi completa que le permitió observar a detalle el desempeño de cada uno de sus dirigidos. México mostró desde temprano la alineación que podría saltar al diamante este viernes 6 de marzo en su presentación frente a Gran Bretaña. El abridor proyectado es Taijuan Walker, mientras que el cuadro estaría conformado por Jonathan Aranda, Nick Gonzales, Luis Urías y Joey Ortiz. En los jardines aparecieron Jarren Duran, Randy Arozarena y Alek Thomas, con Rowdy Tellez como bateador designado, un line up equilibrado que combina poder y velocidad.La novena mexicana pegó primero con autoridad. En la cuarta entrada armó un rally de cuatro carreras que marcó el rumbo del encuentro, mostrando paciencia en el plato y oportunismo con corredores en base. Sin embargo, la respuesta de Arizona no tardó en llegar y en ese mismo inning fabricó dos anotaciones para mantener la presión. En el quinto rollo, los Diamondbacks se acercaron 4-3, encendiendo las alarmas momentáneamente.Lejos de bajar la intensidad, México cerró el encuentro con agresividad. En la octava entrada, Rowdy Tellez castigó el pitcheo rival con un cuadrangular que dio oxígeno, y ya en el noveno episodio, Alex Osuna vino desde la banca para sellar el triunfo con otro batazo de cuatro esquinas para el resultado definitivo.Con sensaciones positivas y un roster cada vez más definido, la Selección Mexicana tendrá este miércoles 4 de marzo un segundo ensayo, ahora frente a los Los Angeles Dodgers a las 14:05 horas, en lo que será la última prueba antes de encarar su esperado debut mundialista.SV