Atlas busca blindar el Jalisco ante Tijuana previo al Clásico Tapatío

El Estadio Jalisco se prepara para recibir este miércoles a las 21:00 horas el enfrentamiento entre Atlas y los Xolos de Tijuana, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2026. Este compromiso de media semana se presenta como una escala fundamental para el conjunto dirigido por Diego Martín Cocca, ya que representa la oportunidad de reafirmar su solidez en casa justo antes de encarar el Clásico Tapatío el próximo sábado.

Desde el regreso de Cocca al banquillo de los Zorros, el equipo ha logrado transformar su estadio en una fortaleza estadística . En su segunda etapa al frente del club, el estratega argentino ha dirigido 10 partidos en calidad de local, registrando una racha de nueve encuentros consecutivos sin conocer la derrota en el inmueble de la Calzada Independencia. El último revés sufrido en territorio propio ocurrió en la Jornada 6 del Apertura 2025, cuando cayeron ante el América con un marcador de 2-4. A partir de ese momento, el balance para los rojinegros en casa es de seis victorias y tres empates.

En la presente campaña, el Atlas ha logrado sumar triunfos ante rivales como Puebla, Mazatlán y San Luis, además de un empate contra Pumas. No obstante, el equipo llega a este compromiso tras una exhibición complicada como visitante, donde perdieron 3-1 frente a FC Juárez. Ese resultado dejó en evidencia desatenciones en la zona baja y errores puntuales del guardameta Camilo Vargas, aspectos que el cuerpo técnico ha trabajado con rigor durante los entrenamientos previos para evitar que se repitan ante el conjunto fronterizo.

Por su parte, los Xolos de Tijuana llegan a Guadalajara con la necesidad de sumar puntos para mejorar su posición en la tabla general . Actualmente, el equipo de la frontera se ubica en el onceavo puesto de la clasificación con nueve unidades, producto de un paso irregular en el certamen. En contraste, el Atlas cuenta con 13 puntos y se mantiene en la pelea por los puestos de Liguilla directa. Para la directiva rojinegra, este duelo se visualiza como una oportunidad clave para escalar posiciones y llegar con confianza renovada al duelo contra su acérrimo rival.

El partido de este miércoles definirá si Atlas logra alcanzar su décimo encuentro seguido sin perder en casa o si Tijuana logra romper la inercia del Jalisco para meterse de lleno en la pelea por la fase final. Con el torneo llegando a su mitad exacta, la obtención de los tres puntos es vital para las aspiraciones de ambos proyectos deportivos en este Clausura 2026.

Punto clave del encuentro

Objetivo Atlas: Ligar su décimo partido sin perder en casa y mantenerse en puestos de Liguilla.

Situación Tijuana: Ubicado fuera de los diez primeros, con urgencia de sumar para no alejarse de la fase final.

Factor defensivo: Diego Cocca enfatizó el orden tras permitir tres goles en su última salida.

Atlas como local con Cocca (2da etapa)

Jornada 6 / Atlas 2-4 América / Apertura 2025

Jornada 8 / Atlas 2-2 Santos / Apertura 2025

Jornada 11 / Atlas 3-2 Necaxa / Apertura 2025

Jornada 12 / Atlas 3-1 FC Juárez / Apertura 2025

Jornada 14 / Atlas 2-0 León / Apertura 2025

Jornada 16 / Atlas 0-0 Toluca / Apertura 2025

Jornada 1 / Atlas 1-0 Puebla / Clausura 2026

Jornada 4 / Atlas 1-0 Mazatlán / Clausura 2026

Jornada 5 / Atlas 2-2 Pumas / Clausura 2026

Jornada 7 / Atlas 3-2 San Luis / Clausura 2026

