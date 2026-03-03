Barcelona no logra la hazaña y es eliminado de la Copa del Rey

La histórica remontada casi llegó, pero, en ocasiones, el futbol es caprichoso. El Barcelona se quedó a un gol de forzar los tiempos extra en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey .

Victora (3-0) para el equipo blaugrana en el Spotify Camp Nou, pero el marcador se quedó corto para alcanzar a los Colchoneros en el global (3-4).

El doblete de Marc Bernal (29' y 72') y el gol de Raphinha (45'+5) no fueron suficientes para que el conjunto de Hans-Dieter Flick lograra su objetivo.

Las cuatro anotaciones de Diego Pablo Simeone y sus dirigidos en la ida, disputada en el Riyadh Air Metropolitano, fueron una losa muy pesada para los culés.

Sin embargo, pusieron resistencia y, hasta el último minuto, estuvieron cerca de mandar el encuentro al alargue . Se despidieron con la cara en alto.

Junto a Marc Bernal, Lamine Yamal y Raphinha fueron los jugadores más importantes del Barcelona; los dos extremos se echaron el equipo al hombro y ofrecieron una destacada actuación.

A pesar de la clasificación a semifinales, el Atlético de Madrid generó más dudas que certezas ; tendrá que mejorar demasiado, si quiere ganar su decimoprimer trofeo de la Copa del Rey.

Los Colchoneros no se instalaban en la final desde la edición 2012-13, es decir, tuvieron que pasar 12 años para que volviera a pelear por el título.

Ahora, el equipo del Cholo Simeone únicamente tiene que esperar para saber a quién se enfrentará en el estadio La Cartuja de Sevilla por el trofeo copero.

La Real Sociedad y el Athletic de Bilbao definirán al otro finalista; de momento, los de San Sebastián tienen la ventaja en el marcador global (1-0).

La Copa del Rey tendrá un nuevo dueño, tras la eliminación del Barcelona . El trono está vacante en el torneo copero de España.

El conjunto blaugrana tiene que centrarse en LaLiga, donde ya tiene una amplia ventaja (cuatro puntos) sobre el Real Madrid y en la Champions League, donde se enfrentará al Newcastle United en los octavos de final.

Antes de los esperado en la temporada, los culés se despidieron, de manera oficial, de la posibilidad de conquista el Trébol.

SV