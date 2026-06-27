México en 16avos del Mundial 2026: ¿a qué hora se conocerá el próximo rival del Tri?

La Selección Nacional de México ha asegurado su participación en los 16avos de final del Mundial 2026, un hito que mantiene a la afición a la expectativa sobre quién será el próximo rival a vencer en la cancha. Tras una fase de grupos con resultados favorables, el equipo se prepara para la etapa de eliminación directa. Sin embargo, la identidad del conjunto oponente aún es una incógnita que se resolverá en las próximas horas, conforme avancen los partidos restantes del calendario internacional.

El equipo dirigido por Javier Aguirre logró el liderato del Grupo A tras acumular nueve puntos en sus tres primeras presentaciones.

Las victorias ante las selecciones de Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia permitieron al conjunto mexicano avanzar de manera invicta y sin recibir anotaciones en contra. Este desempeño garantizó la primera posición de su sector y la ventaja organizativa de disputar el siguiente encuentro en territorio nacional, frente a su propio público.

El nuevo formato de competencia

La presente edición de la Copa del Mundo introdujo un esquema organizativo con 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Bajo este sistema, avanzan a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada sector, acompañados por los ocho mejores terceros lugares de la tabla general.

Esta modificación estructural amplió el calendario de partidos y añadió la ronda de dieciseisavos de final al torneo, un paso previo a los tradicionales octavos de final.

Debido a la inclusión de los terceros lugares en la fase eliminatoria, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) estableció una matriz con 495 combinaciones posibles para definir los cruces exactos.

El oponente de la escuadra mexicana saldrá de los grupos C, E, F, H o I. La designación final dependerá exclusivamente de cuáles de estos sectores aporten a los equipos clasificados en la tercera posición con mejor rendimiento estadístico.

Los posibles oponentes de México

Las proyecciones matemáticas y estadísticas señalan a la selección de Ecuador como la opción con mayor probabilidad de enfrentar al conjunto local en la siguiente fase. El equipo sudamericano compite en el Grupo E y sus resultados recientes lo posicionan como un candidato fuerte para ocupar uno de los puestos de mejor tercero, apareciendo en un alto porcentaje de los escenarios simulados por los especialistas deportivos.

Otras naciones que figuran en la lista de posibilidades matemáticas son Escocia, Uruguay y Cabo Verde. Las posiciones finales de estos equipos dependen enteramente de los encuentros restantes en sus respectivos grupos durante el cierre de la primera fase.

¿Cuándo se define el cruce definitivo?

La respuesta definitiva sobre el oponente de la Selección mexicana se conocerá la noche del sábado 27 de junio de 2026. Durante esta jornada concluye oficialmente la tercera fecha de la fase de grupos del torneo.

Al finalizar el último partido programado para ese día, aproximadamente a las 22:00 horas, tiempo centro de México, se completará la tabla general de los mejores terceros lugares y se activará la combinación correspondiente en la matriz de enfrentamientos del campeonato.

Una vez definidos todos los equipos clasificados, el cuadro de enfrentamientos quedará establecido de manera oficial. Los aficionados, los medios de comunicación y el cuerpo técnico podrán conocer con exactitud el nombre del país que visitará la capital mexicana para disputar el pase a la siguiente ronda.

Mientras se define el panorama exacto de los rivales, el equipo mexicano mantiene sus sesiones de entrenamiento enfocadas en la recuperación física de los jugadores y el análisis táctico general. La espera terminará este fin de semana, momento en el que comenzará la planificación específica para superar la primera prueba de eliminación directa y buscar el boleto hacia los octavos de final del certamen internacional.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB