¿Te imaginas al mejor jugador del mundo sometido a una requisa policial como cualquier turista? Hoy, Lionel Messi demostró que las reglas aplican para todos en Estados Unidos, protagonizando un momento insólito y viral durante un estricto control de seguridad aeroportuaria que terminó en carcajadas.

Un control de rutina que se volvió viral

El divertido incidente ocurrió durante las últimas horas, cuando la Selección Argentina se preparaba para tomar un vuelo interno. El equipo, que es dirigido estratégicamente por Lionel Scaloni, debía trasladarse desde la ciudad de Kansas hasta Miami para continuar con su agenda.

Como es una costumbre ineludible en la Copa del Mundo 2026, todas las delegaciones internacionales deben cumplir a rajatabla con los protocolos de la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte). Ningún jugador profesional está exento de estas normativas federales de aviación.

¿Qué pasó exactamente en el aeropuerto? Durante la inspección rutinaria del equipaje de mano, los oficiales detectaron un objeto inusual. ¿Quiénes estaban involucrados? Lionel Messi y su compañero Cristian Romero. ¿Cuándo y dónde? Este jueves, en la terminal aérea antes de volar a Florida.

El estricto procedimiento de seguridad indicaba que los futbolistas debían dejar todas sus pertenencias personales en las bandejas de plástico para ser escaneadas. Los deportistas pasaron por los detectores de metales con total normalidad, acatando pacíficamente las instrucciones de los agentes.

Fue en ese preciso instante de la revisión cuando la máquina de rayos X alertó a los inspectores sobre un elemento sospechoso en la cinta. La oficial a cargo del operativo solicitó abrir uno de los bolsos ante la mirada atenta de todos los presentes.

El insólito hallazgo en el equipaje

La tensión inicial del control se disipó rápidamente cuando la inspectora extrajo el objeto en cuestión del interior del morral. No se trataba de un artículo peligroso, sino de un elemento doméstico completamente fuera de contexto para un deportista de élite.

El bolso inspeccionado pertenecía al aguerrido defensor del Tottenham Hotspur, Cristian Romero. Los agentes de la TSA no podían ocultar su total incredulidad al ver lo que el jugador argentino intentaba llevar consigo en la cabina del avión comercial.

El artículo confiscado por las autoridades era nada menos que un encendedor de chispa de cuello largo. Sí, exactamente ese tipo de encendedor alargado que se utiliza habitualmente en los hogares para encender las hornallas de la cocina o las velas.

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La naturaleza verdaderamente insólita del elemento provocó una reacción inmediata en todo el entorno aeroportuario. Los oficiales de Estados Unidos, acostumbrados a confiscar líquidos o tijeras, se mostraron visiblemente sorprendidos por la peculiar elección de equipaje del defensor central sudamericano.

Lionel Messi, quien se encontraba ubicado a escasos centímetros esperando pacientemente su turno de revisión, no pudo contenerse. El actual astro del Inter Miami estalló en sonoras carcajadas al ver la bizarra situación y el rostro de su compañero mientras le retiraban el encendedor.

La cómica escena fue captada en video por los presentes y rápidamente revolucionó todas las redes sociales a nivel global. Los usuarios de internet destacaron la humildad de los jugadores al someterse al control y lo absurdo de viajar con un encendedor de cocina.

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El impacto en el ánimo del equipo

Más allá de la divertida anécdota viral, la naturalidad con la que el capitán argentino asimiló la rigurosidad de los controles resalta su bajo perfil público. Su espontánea reacción evidencia un excelente y relajado estado anímico dentro del grupo de jugadores.

Este tipo de momentos de sana distensión son considerados fundamentales en medio de la inmensa presión que supone disputar la Copa del Mundo 2026. Las risas compartidas en el aeropuerto ayudan a liberar tensiones acumuladas antes de los encuentros decisivos.

Tras el cómico episodio y la inevitable confiscación del encendedor largo, el procedimiento de seguridad continuó sin mayores contratiempos. A Cristian Romero se le permitió avanzar y la delegación completa pudo finalmente abordar su vuelo chárter con destino al sur de Florida.

El equipo sudamericano ya se encuentra cómodamente instalado en la ciudad de Miami, un lugar que Lionel Messi conoce a la perfección gracias a su actualidad en la MLS. Allí, el plantel retomará sus intensos entrenamientos de cara a los próximos desafíos.

El objetivo principal de la plantilla ahora es el crucial partido correspondiente a los dieciseisavos de final del torneo. La selección albiceleste se enfrentará al combinado de Cabo Verde este mismo viernes, buscando asegurar su anhelado pase a la siguiente ronda.

Cabe recordar que el equipo nacional llega a esta instancia con la moral por las nubes tras cerrar la fase de grupos con un desempeño sumamente sólido. Una reciente y contundente victoria ante Jordania consolidó su posición y reafirmó su chapa de candidato.

En definitiva, el simpático episodio del aeropuerto quedará inmortalizado como una de las perlas más divertidas de este certamen. Una clara demostración de que, incluso en la cima del deporte mundial, las situaciones cotidianas y los controles de seguridad no perdonan absolutamente a nadie.

¿Por qué el Cuti Romero llevaba un encendedor?

Tras viralizarse las imágenes, en redes sociales comenzaron a surgir todo tipo de teorías sobre la razón por la que Cuti Romero llevaba un Magiclick. Sin embargo, la explicación estaba relacionada con una de las cábalas más llamativas de la Selección argentina. El encendedor lo utilizaba para prender palo santo y sahumar las habitaciones durante la concentración.

Este ritual forma parte de una costumbre que algunos integrantes del plantel mantienen desde hace tiempo. De acuerdo con lo que se ha mencionado en distintas ocasiones, la intención es limpiar las energías, crear un ambiente positivo y acompañar la preparación de los encuentros importantes con una práctica que ya forma parte de la vida cotidiana del grupo.

La "Banda del Palo Santo", una de las cábalas de la Scaloneta

El ritual no es exclusivo del Cuti Romero. El defensor integra la denominada "Banda del Palo Santo", junto a Lisandro Martínez y Nahuel Molina. Esta tradición habría comenzado durante el Mundial de Qatar 2022, cuando los futbolistas empezaron a utilizar palo santo en la concentración como un símbolo para alejar las malas energías y fortalecer la unión del equipo.

Con el tiempo, la práctica dejó de ser una simple curiosidad y pasó a convertirse en una de las cábalas más conocidas de la Scaloneta. En un plantel donde los hábitos, las rutinas y los pequeños rituales tienen un lugar especial, el uso del palo santo terminó integrándose de forma natural a los momentos compartidos entre mates, conversaciones, bromas y la preparación previa a los partidos.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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