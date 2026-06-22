¡Messi, máximo goleador de los Mundiales!; ¿cuándo fue su primer gol en un Mundial?

Hoy, 22 de junio de 2026, Lionel Messi hizo historia al romper el récord absoluto de goles en Mundiales contra Austria. ¿Pero recuerdas cómo empezó todo? Viajemos al 16 de junio de 2006, el día que un joven Messi marcó su primer gol mundialista, y exploremos uno de los especiales acontecimientos de esta leyenda.

El nacimiento de un gigante en la Copa del Mundo 2006

Aquella tarde de 16 de junio inolvidable en Alemania, la Selección Argentina soltó todo su poderío ofensivo desde el primer silbatazo. El equipo goleó de manera estrepitosa y contundente 6-0 a Serbia y Montenegro, asegurando con brillantez su pase a los octavos de final del torneo.

Con esa espectacular victoria, los argentinos llegaron a seis unidades y tomaron la cima del Grupo C con autoridad. Demostraron de forma impresionante que estaban listos para ser considerados como la escuadra favorita al título, dejando una actuación sorprendente de la que se hablaría por décadas.

El festín sudamericano comenzó apenas al quinto minuto de juego, marcando el ritmo de lo que sería una paliza histórica. Javier Saviola desbordó velozmente por el sector izquierdo, cediendo el balón para que Maxi Rodríguez sacara un riflazo cruzado que se detuvo en el fondo de la red.

El momento mágico: El primer gol de Lionel Messi

Cuando faltaban doce minutos para terminar el encuentro, la historia del futbol estaba por reescribirse para siempre. Ya con Lionel Messi dentro de la cancha, el joven tomó la pelota, desbordó por el lado izquierdo y asistió a Crespo, quien sin miramientos puso el 4-0 en la goleada.

No conformes con el resultado, los argentinos se fueron con más fuerza al frente para deleitar a su afición. Al 84' de tiempo corrido, Carlos Tévez se quitó a dos defensores, enfiló al área y definió cruzado ante la salida del arquero para poner el 5-0 a su favor.

Sobre el minuto 89 llegó el instante que hoy cobra un valor incalculable: Crespo le pasó la pelota a Messi. El rosarino dribló dentro del área a la defensa y disparó potente sobre el arquero serbio, cerrando el 6-0 definitivo que dejó a todos boquiabiertos y que hoy, tras su gol ante Austria, cobra un significado monumental.

Esta nota fue escrita con base en una noticia del 17 de junio de 2026 del periódico impreso de EL INFORMADOR.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS