Congo tratará de apagar la fiesta colombiana en Guadalajara

Colombia y Congo chocan este martes en la segunda jornada del Grupo K de la Copa Mundial en Guadalajara, en un momento de gran relevancia para las dos selecciones y sus objetivos dentro del certamen. Con un conjunto cafetalero que puede afianzar su dominio del sector y un equipo africano que, sin nada que temer, aspira a convertirse en otra gran sorpresa de este Mundial y arruinar los planes colombianos.

Los de Néstor Lorenzo superaron a Uzbekistán, con Luis Díaz motivado en su primera participación en el torneo y aprovechando el gran estado de forma que acarrea de su temporada con el Bayern Múnich. La victoria por 3-1 en la primera jornada del torneo fue un reflejo del proceso de años bajo las órdenes del argentino, ante un rival que presentó resistencia en diferentes momentos del encuentro, pero tuvieron las herramientas necesarias para imponerse con un marcador contundente.

Abonando al buen paso con el que los sudamericanos arrancaron el torneo, llegó la buena noticia de que Jhon Córdoba, quien llegó a la Copa del Mundo entre algodones por molestias físicas está listo para jugar, de acuerdo con el cuerpo técnico, incrementando la motivación y el buen ánimo que ha permeado dentro del plantel que se conoce a la perfección y tener en el abanico de opciones un referente más en ataque será un impulso fuerte para lo que queda del torneo.

En la otra esquina, el Congo ya demostró de lo que puede ser capaz. El equipo de África Central se convirtió en una de las tantas sorpresas que han roto las quinielas de los aficionados en esta justa luego de empatar a un tanto con Portugal, cargado con estrellas de renombre en cada posición y no les bastó para romper la muralla que construyeron los Leopardos.

La Selección del Congo ha demostrado gran carácter

En el primer cotejo del país en medio siglo, los dirigidos por Sébastien Desabre mostraron personalidad ante un sinodal claramente superior en el papel; fueron un equipo incómodo y que mostró su fuerza física y velocidad pero, sobre todo, capacidad de reacción y carácter para venir de atrás y sacar un punto, luego de que el gol lusitano llegara en los primeros minutos y pareciera cuestión de tiempo para que llovieran más, no obstante, el orden congoleño y su disciplina frustró el resto de oportunidades portuguesas.

Para Colombia, sumar tres puntos en la Perla Tapatía, donde se espera una gran presencia de jerseys amarillos, representará llegar con más tranquilidad al duelo con Portugal en el que podrían jugarse el primer lugar del grupo, pero el empate jugaría a su favor; Congo, tras el primer batacazo, puede seguir con vida si consigue otro empate o, desde luego, el triunfo que aumente más la confianza antes de cerrar la Fase de Grupos contra Uzbekistán.

Será la primera vez que ambos equipos se vean las caras, peor en una Copa del Mundo, ambos han enfrentado equipos del mismo continente. Congo, como Zaire en 1974, perdió con Brasil 3-0 en su única participación previa. Colombia, por su parte, cayó ante Camerún en 1990, pero desde entonces ha superado a Túnez (1998), Costa de Marfil (2014) y Senegal (2018), por lo que miembros de esta generación, como el capitán, James Rodríguez, está familiarizado con el estilo potente y físico de los africanos.

¿A qué hora será el partido entre Colombia y el Congo?

La Selección colombiana se enfrentará a la República Democrática del Congo mañana, martes 23 de junio, en punto de las 20:00 en el Estadio Guadalajara. Su partido corresponde a la segunda fecha del Grupo K de la Copa del Mundo.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

