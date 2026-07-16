La agenda deportiva de este jueves 16 de julio de 2026 ofrece una amplia variedad de partidos de futbol internacional, abarcando múltiples zonas horarias y estilos de juego. Los aficionados al deporte más popular del mundo podrán disfrutar de una jornada repleta de emociones con competiciones que abarcan desde el regreso de la Liga MX hasta rondas clasificatorias en Europa, garantizando espectáculo, pasión y un alto nivel competitivo en cada uno de los frentes disputados.

Con varios encuentros programados para esta jornada, aquí encontrarás el calendario completo con los horarios oficiales y las señales de transmisión confirmadas de cada partido, para que puedas seguir toda la actividad sin perderte ningún enfrentamiento. Revisa la agenda y consulta en qué momento del día se juega cada encuentro y dónde verlo en vivo.

Partidos HOY jueves 16 de julio de 2026 - Liga MX EN VIVO

Necaxa vs Atlante | 19:00 | FOX One, FOX

Tijuana vs Tigres | 21:00 | FOX One, FOX

Partidos HOY jueves 16 de julio de 2026 - Conference League EN VIVO

Primera ronda de clasificación - Partido 2 de 2

Paide City Team vs FC Hegelmann | 10:00 | OneFootball PPV

RFS Riga vs Glentoran | 10:30 | OneFootball PPV

Žalgiris Vilnius vs OFK Petrovac | 11:00 | OneFootball PPV

Hamrun Spartans vs NSÍ Runavík | 11:30 | OneFootball PPV

Partidos HOY jueves 16 de julio de 2026 - Copa Argentina EN VIVO

Racing Avellaneda vs Defensa y Justicia | 15:45 | TyC Sports Internacional

Sarmiento vs Boca Juniors | 18:45 | TyC Sports Internacional

Partidos HOY jueves 16 de julio de 2026 - Europa League EN VIVO

Primera ronda de clasificación - Partido 2 de 2

Universitatea Cluj vs Dynamo Kyiv | 11:30 | OneFootball PPV

Partidos HOY jueves 16 de julio de 2026 - MLS EN VIVO

CF Montréal vs Toronto FC | 17:30 | Apple TV

Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps | 18:30 | Apple TV

St. Louis City SC vs Sporting KC | 18:30 | Apple TV

Seattle Sounders vs Portland Timbers | 20:30 | Apple TV

Partidos HOY jueves 16 de julio de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

Botafogo vs Santos | 16:30 | Fanatiz (Míralo en vivo)

Vitória vs Vasco da Gama | 16:30 | Fanatiz (Míralo en vivo)

Saber más

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de los partidos principales de las ligas más seguidas en México, asegurando que no te pierdas la información. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante, incluyendo reacciones de los protagonistas, resultados y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las distintas competencias.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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