La agenda deportiva de este jueves 16 de julio de 2026 ofrece una amplia variedad de partidos de futbol internacional, abarcando múltiples zonas horarias y estilos de juego. Los aficionados al deporte más popular del mundo podrán disfrutar de una jornada repleta de emociones con competiciones que abarcan desde el regreso de la Liga MX hasta rondas clasificatorias en Europa, garantizando espectáculo, pasión y un alto nivel competitivo en cada uno de los frentes disputados.Con varios encuentros programados para esta jornada, aquí encontrarás el calendario completo con los horarios oficiales y las señales de transmisión confirmadas de cada partido, para que puedas seguir toda la actividad sin perderte ningún enfrentamiento. Revisa la agenda y consulta en qué momento del día se juega cada encuentro y dónde verlo en vivo.Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de los partidos principales de las ligas más seguidas en México, asegurando que no te pierdas la información. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante, incluyendo reacciones de los protagonistas, resultados y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las distintas competencias.*Sujeto a cambios de transmisión **Horario del tiempo del centro de México-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF