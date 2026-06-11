Caliente.mx repartirá 20 millones de pesos en cada juego de México

La Copa de Futbol 2026 promete ser uno de los eventos deportivos más importantes en la historia reciente de México. Con la Selección Mexicana como protagonista ante millones de aficionados, la expectativa no solo estará puesta en lo que ocurra dentro del terreno de juego, sino también en las oportunidades que surgirán alrededor de cada encuentro.

En ese contexto, Caliente.mx presentó una promoción que acompañará el recorrido del Tri durante el torneo. La dinámica contempla la entrega de un premio de 20 millones de pesos por cada partido que dispute México, convirtiendo cada compromiso del torneo en una nueva posibilidad para los participantes.

Una oportunidad millonaria en cada partido

La mecánica de participación está vinculada directamente a los encuentros de la Selección Mexicana. Para formar parte de la promoción, los usuarios deberán iniciar sesión en su cuenta de Caliente.mx y realizar apuestas válidas con dinero real por un monto mínimo de 50 pesos en los partidos de México donde será necesario seleccionar el triunfo de la Selección Mexicana dentro del mercado ‘1X2 – Resultado Final’.

Cada apuesta válida genera un Bet ID, lo que significa que los participantes pueden incrementar sus posibilidades de ganar al acumular más registros durante el torneo.

Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es que cada encuentro contará con un ganador independiente. Esto convierte a cada presentación del combinado nacional en una oportunidad completamente nueva para aspirar al premio principal.

El premio crece junto con el camino del Tri

Durante la fase de grupos, México disputará tres partidos, lo que representa una bolsa potencial acumulada de 60 millones de pesos repartidos entre distintos ganadores. Sin embargo, el alcance de la promoción no termina ahí.

Si la Selección Mexicana avanza a las rondas eliminatorias, cada nuevo partido volverá a activar la posibilidad de obtener otros 20 millones de pesos. La dinámica se mantendrá vigente en la ronda de 32, octavos de final, cuartos de final, semifinales e incluso en una eventual final si el equipo nacional logra llegar a la instancia decisiva.

De esta manera, el desempeño deportivo de México tendrá un impacto directo en la cantidad de oportunidades disponibles para los participantes. Mientras el equipo avance en la búsqueda de la gloria del futbol, también crecerán las posibilidades de que nuevos ganadores sean parte de una de las promociones más relevantes asociadas al torneo.

La promoción aplicará para todos los partidos que dispute México en la Copa de Futbol 2026, incluyendo tanto la fase de grupos como las rondas de eliminación directa.

Los términos y condiciones completos se encuentran disponibles en Caliente.mx.