Matías Almeyda a un paso de regresar a la Liga MX, así será su contrato

Rayados de Monterrey está cerca de concretar la llegada de Matías Almeyda como su nuevo director técnico. De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, las negociaciones entre ambas partes se encuentran muy avanzadas y el estratega argentino firmaría un contrato por dos años con el club regiomontano .

La directiva encabezada por Dennis Te Kloese y Walter Erviti sostuvo hace unos días una reunión presencial con Almeyda y su representante, Santiago Hirsig, en Madrid. Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el proyecto deportivo, la idea futbolística y la estructura que tendrá el equipo de cara a los próximos torneos. Desde entonces, las conversaciones continuaron y el acuerdo podría cerrarse en breve.

Rayados insiste por Almeyda tras varios intentos

El interés de Monterrey por el exentrenador de Chivas no es nuevo. Según detalló César Luis Merlo, Rayados ha buscado contratar al “Pelado” en distintas ocasiones durante los últimos años. El primer acercamiento ocurrió en 2019, luego de la salida de Diego Alonso , cuando la dirigencia liderada entonces por Duilio Davino intentó convencerlo para asumir el banquillo. Sin embargo, Almeyda decidió permanecer con el San José Earthquakes de la MLS.

Posteriormente, en 2025, la institución volvió a intentar ficharlo tras la salida de Martín Demichelis, aunque en aquella ocasión el técnico argentino no mostró disposición para tomar el cargo.

Ahora, tras la reciente salida de Nicolás Sánchez, Monterrey retomó las conversaciones y encontró una mayor apertura por parte del estratega sudamericano , quien dejó un recuerdo positivo en el futbol mexicano por su exitoso paso con Guadalajara.

Entre 2015 y 2018, Almeyda dirigió a Chivas y conquistó cinco títulos: dos Copas MX, una Supercopa MX, el Clausura 2017 de la Liga MX —último campeonato liguero del Rebaño— y la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018. Su posible llegada a Rayados representaría uno de los movimientos más relevantes rumbo al próximo torneo.

SV