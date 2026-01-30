Masacre en Salamanca obliga a reprogramar juegos en la Liga de Expansión MX

La Liga BBVA Expansión MX ha anunciado oficialmente la reprogramación del partido entre el Club Irapuato y el Atlante, correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026, que estaba programado originalmente para este sábado 31 de enero en el Estadio Sergio León Chávez.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF), a través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, informó que el duelo deberá posponerse hasta nuevo aviso y que la fecha y hora de la nueva programación serán anunciadas en los próximos días conforme a lo que se determine entre las autoridades deportivas y los clubes involucrados.

La decisión de reprogramar este encuentro se da en un contexto marcado por preocupaciones en materia de seguridad pública en el estado de Guanajuato. Recientemente, una trágica agresión armada en una cancha de futbol en Salamanca, donde un grupo criminal atacó a asistentes y dejó varios fallecidos, ha generado alertas entre organizaciones deportivas y autoridades, impulsando medidas preventivas que impactan directamente el calendario de partidos en la región.

Además del duelo de la Liga de Expansión, otros encuentros programados en el estado, incluidos partidos de la Tercera División, también han sido suspendidos o reprogramados, en un esfuerzo por proteger la integridad de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y aficionados.

Hasta el momento, ni la FMF ni los clubes han confirmado la nueva fecha para el partido entre Irapuato y Atlante, por lo que se exhorta a los seguidores a mantenerse atentos a los comunicados oficiales para futuros detalles.

