Más allá del Azteca: otros estadios mexicanos que han albergado la historia de la Copa del Mundo

De cara al partido de esta noche entre México y la Selección de Portugal con el que se reinaugurará el Estadio Azteca tras ser remodelado, vale la pena recordar que a lo largo de las décadas, la infraestructura deportiva mexicana ha demostrado estar a la altura de los eventos más exigentes del planeta, dejando huella en la memoria de millones de aficionados que han disfrutado de cada partido cuando la Copa del Mundo de la FIFA se ha celebrado en nuestro país.

El Coloso de Santa Úrsula y su legado mundialista

Hablar de la máxima justa de la FIFA en México es referirse inevitablemente al Estadio Azteca, el único recinto en el planeta que ha coronado a dos de las más grandes leyendas del futbol internacional. Este escenario de la capital del país es el epicentro de la historia deportiva nacional y sobre eso no hay discusión.

Fue exactamente en este césped donde Pelé levantó el trofeo Jules Rimet en el Mundial de 1970, maravillando al mundo entero con el famoso "Joga Bonito". Dieciséis años después, Diego Armando Maradona protagonizó la "Mano de Dios" durante la inolvidable edición de 1986 y también alzó la Copa del Mundo.

El Azteca será nuevamente protagonista en la Copa del Mundo 2026, albergando el partido inaugural por tercera ocasión, un detalle único. Esto valida su estatus como una joya arquitectónica y un patrimonio vivo del futbol internacional que sigue plenamente vigente.

Pero no es el único recinto mexicano que ha hecho historia al ser sede de partidos del máximo evento del futbol internacional.

El Estadio Jalisco y otras sedes inolvidables

En Guadalajara, aunque el AKRON será el que albergue juegos del Mundial 2026, el Estadio Jalisco es un auténtico monumento que respira nostalgia y grandeza en cada rincón. Este recinto fue la casa de la Selección de Brasil en 1970, creando un vínculo imborrable entre los tapatíos y el equipo sudamericano que perdura intacto hasta nuestros días, pues se reforzó cuando volvieron en 1986.

Además del coloso de la Calzada Independencia, el Estadio Nou Camp en León y el Estadio Cuauhtémoc en Puebla también abrieron sus puertas en ambas justas mundialistas. Estos inmuebles fueron testigos de encuentros épicos que definieron el rumbo de aquellas competiciones internacionales y forjaron ídolos.

Otros recintos de gran peso han sido el Estadio Olímpico Universitario en la CDMX y el Estadio Corregidora en Querétaro. Cada uno aportó su propia identidad, albergando a miles de aficionados que gritaron con cada gol anotado.

El futuro: La Copa del Mundo 2026

El panorama del siglo XXI nos prepara para un nuevo capítulo histórico, donde México compartirá la sede con Estados Unidos y Canadá. Esta vez, la modernidad del Mundial 2026 tomará el relevo con estadios de última generación, como el ya mencionado Estadio AKRON en Guadalajara y el Estadio BBVA en Monterrey, que cumplen con los más altos estándares tecnológicos.

Datos clave sobre estadios mexicanos que han recibido partidos de la Copa del Mundo

El Azteca tiene el récord absoluto de más partidos mundialistas

El Jalisco fue la "casa" de Brasil en el Mundial de 1970 y 1986

El Cuauhtémoc vio brillar a la selección de España en 1986

La Bombonera (Nemesio Díez) de Toluca destacó por su inigualable ambiente hostil.

--Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor--

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF