¡Roja! Arturo Brizio, exárbitro mexicano, lanza grosería en vivo en juego de Chivas

La fecha dos de la Liga MX del Clausura 2026 ha terminado, en una jornada llena de emociones y sorpresas como suelen suceder en el balompié nacional que dejó como número uno de la clasificación general a Chivas, quien con seis unidades comparte el liderato con Toluca.

Tras el silbatazo final en la frontera con marcador de 0-1 a favor del Rebaño, Gabriel Milito, estratega de los rojiblancos, no ocultó su satisfacción por el desempeño de su plantel, resaltando la capacidad de adaptación de sus jugadores jóvenes ante un escenario complejo.

'El desafío es sostener esto, sostener ese espíritu competitivo que hoy el equipo muestra, combinado con futbol' , declaró el técnico argentino.

A pesar de la victoria del equipo tapatío, algunos no estaban de todos contentos con el desempeño de los jugadores. El juego, transmitido por FOX, vivió un momento que pronto se volvió viral, al mostrar a Arturo Brizio, analista arbitral del compromiso y de la cadena, enojado ante la falta de contundencia de los tapatíos, en especial por un mal pase de Padilla.

"¡P... madre! ¡Qué desesperación!", se pudo escuchar pese a los comentarios de sus compañeros, quienes, al darse cuenta de que la grosería salió al aire, reaccionaron con risas ante lo ocurrido.

Así marcha el Guadalajara tras dos jornadas

El Guadalajara ha firmado un inicio perfecto en el Clausura 2026, sumando seis puntos de seis posibles y manteniendo su arco en cero. Antes de vencer a Juárez, los rojiblancos derrotaron 2-0 a Pachuca en la jornada inaugural, consolidando una defensa sólida.

Guadalajara intentará mantener su buena racha de resultados este fin de semana, al enfrentar a Querétaro, un equipo que no ha logrado establecer las conexiones necesarias y únicamente suma un punto.

