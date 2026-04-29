'Chicharito' no se retira; Atlante responde a rumores sobre su fichaje

El Atlante continúa afinando los detalles de su proyecto rumbo a la Liga MX y, en paralelo, el nombre de Javier Hernández se mantiene en la conversación pública. Lejos de pensar en el retiro, el delantero mexicano sigue generando expectativa sobre su futuro , mientras la directiva azulgrana evalúa distintas alternativas para reforzar su plantilla. La llegada de Miguel Herrera al banquillo ha marcado el inicio de una nueva etapa, en la que el objetivo es construir un equipo competitivo que pueda sostenerse en el máximo circuito.

Desde la presidencia, Emilio Escalante ha delineado la hoja de ruta del club, que incluye tanto la revisión de jugadores vinculados a Mazatlán como una estrategia clara de cara al mercado de verano. La intención es equilibrar experiencia y proyección, sin perder de vista el desarrollo de talento joven como parte fundamental del crecimiento institucional.

Atlante deja las decisiones en manos de Miguel Herrera

En medio de los rumores, Emilio Escalante Jr. reconoció que la posible llegada de Hernández no está completamente descartada , aunque dejó claro que cualquier movimiento dependerá del análisis del cuerpo técnico encabezado por Herrera. El directivo subrayó que, por ahora, se trata únicamente de versiones sin carácter oficial y que será el área deportiva la encargada de determinar si el perfil del atacante encaja en el proyecto.

Escalante Jr. también enfatizó que, más allá de nombres mediáticos, el club busca fortalecer su identidad apoyándose en el talento joven y en un proceso estructurado de crecimiento. Esta postura refleja una estrategia que prioriza la estabilidad deportiva por encima de incorporaciones que respondan únicamente al impacto mediático.

En ese contexto, también han surgido menciones sobre Henry Martín como posible refuerzo , aunque al igual que en el caso de Hernández, no existen negociaciones formales hasta el momento. La directiva mantiene cautela mientras avanza en la definición de necesidades específicas de la plantilla.

Cabe recordar que, etapa en la que el delantero formó parte del proceso del técnico al frente de la Selección Mexicana. Esa relación previa podría ser un factor a considerar en caso de que el club decida explorar la opción.

A sus 37 años, Hernández atraviesa un periodo de inactividad, pero ha dejado entrever su intención de continuar como jugador profesional, incluso mientras se perfila para colaborar como analista en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con el mercado de verano como punto clave, el Atlante se mantiene en fase de evaluación, consciente de que cada decisión será determinante para consolidar su regreso a la Liga MX con una base sólida y competitiva.

SV