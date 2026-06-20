Allen Córdoba se une a la lista de bajas de Charros de Jalisco

Charros de Jalisco afronta una nueva baja sensible en un momento clave de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol. Allen Córdoba, una de las piezas más importantes en el esquema ofensivo dirigido por Benjamín Gil, estará fuera de actividad al menos dos semanas tras presentar una distensión de ligamento cruzado en la rodilla izquierda.

Luego de estudios médicos realizados, se determinó que Córdoba no necesitará cirugía por el momento, una noticia alentadora tanto para el jugador como para la organización. Sin embargo, deberá iniciar un proceso de terapia física y rehabilitación con el objetivo de recuperarse completamente antes de regresar al terreno de juego.

¿Quién va a cubrir a Allen Córdoba en Charros?

La ausencia de Córdoba obliga a Charros a buscar alternativas para cubrir un espacio que ha sido fundamental dentro del lineup. Su capacidad para producir carreras, embasarse y aportar dinamismo en los jardines lo había convertido en una de las armas ofensivas más confiables del equipo. Ahora, Benjamín Gil tendrá el reto de reacomodar sus piezas para mantener la competitividad de la novena jalisciense.

El panorama se complica aún más porque esta baja se suma a otras ausencias de peso dentro del roster. Jugadores como Michael Wielansky y Josh Fuentes también permanecen fuera de actividad, reduciendo considerablemente la profundidad ofensiva y defensiva del conjunto.

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Charros deberá mantenerse en la pelea

Ante este escenario, Charros deberá apoyarse en el resto de su plantilla para compensar las ausencias y mantenerse en la pelea. La oportunidad también se abre para que otros peloteros asuman un papel más protagónico y respondan a la confianza del cuerpo técnico.

Mientras tanto, la organización seguirá de cerca la evolución de Allen Córdoba, con la esperanza de que su recuperación avance conforme a lo previsto y pueda reincorporarse al equipo en el menor tiempo posible, sin poner en riesgo su estado físico a largo plazo.

AS