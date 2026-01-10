Tras el pitazo final en el estadio Jalisco, donde Atlas se impuso por la mínima diferencia al Puebla, el director técnico Diego Martín Cocca compareció ante los medios con un discurso que mezcló el alivio por los tres puntos con una cruda honestidad sobre la actualidad del club. Para el estratega argentino, la victoria es el cimiento necesario para un proyecto que define como un "equipo en construcción", pero no ocultó las carencias que aún percibe en su plantilla.

Uno de los puntos más destacados de la conferencia fue la insistencia de Cocca en fortalecer la zona ofensiva. A pesar del gol de Uros Durdevic, el técnico reconoció que el equipo carece de variantes con características específicas, especialmente en el juego aéreo. "Las esperanzas no se pierden hasta lo último. Ojalá se pueda, nos vendría muy bien", confesó al ser cuestionado sobre la llegada de un último refuerzo.

Cocca fue enfático al señalar que, más allá del nivel de "Djuka", no cuenta con otro "9" de área consolidado, teniendo que recurrir a jóvenes. Sin embargo, el timonel es consciente de la situación institucional: "Es una realidad que es un club que está en proceso de venta. Con lo que tenemos, debemos tratar de hacerlo mejor", sentenció, dejando ver que la directiva prioriza la estabilidad financiera sobre la inversión deportiva.

Por otro lado, de cara a la jornada 2, el panorama se torna turbio para los Zorros. Debido a problemas logísticos de Cruz Azul, el partido se trasladará a Puebla, una decisión que Cocca calificó de "injusta". Si bien el Atlas tendrá un día más de descanso previo a este choque, el calendario se aprieta peligrosamente para el compromiso posterior.

"A nosotros nos movieron. Puede ser que tengamos un día más contra Cruz Azul, pero tenemos un día menos contra Necaxa. Y eso no lo vieron", reclamó el estratega. Para Cocca, el hecho de que su equipo deba jugar dos partidos consecutivos como visitante debido a un problema ajeno es un perjuicio deportivo que la Liga MX no ponderó correctamente.

Finalmente, el técnico valoró la capacidad de su equipo para mantener el arco en cero y la jerarquía de Camilo Vargas, factores clave para aguantar un partido que se tornó aburrido y sufrido.

Aunque admitió que el funcionamiento colectivo aún está lejos del ideal, Cocca prefiere trabajar las carencias con los puntos en la bolsa, sabiendo que en este inicio de torneo, la efectividad vale más que las formas.