Los Charros de Jalisco confirmaron su condición de protagonistas en la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico al sellar su clasificación a la serie final tras vencer por una cerrada pizarra de 3-2 a los Aguilas de Mexicali. Ahora, tendrán la oportunidad de buscar el bicampeonato y escribir un nuevo capítulo dorado en la historia de la franquicia.

La novena dirigida por Benjamín Gil consiguió su boleto frente a los fronterizos en el quinto juego de semifinales, disputado en el estadio Nido de los Águilas y bajo un intenso dominio del pitcheo.

Durante gran parte del encuentro, tanto Manny Bañuelos de Jalisco como David Reyes de Mexicali, mantuvieron a raya a las ofensivas, en un duelo tenso que se definió en los episodios finales y con absoluto dramatismo.

La jugada determinante llegó en la octava entrada, cuando Tirso Ornelas conectó un doblete que envió al plato a Mateo Gil, anotando la carrera que rompió el empate y encaminó a los Charros hacia el triunfo. En la loma, el relevista Miguel Aguilar se encargó de preservar la ventaja para adjudicarse la victoria; mientras que Trevor Clifton consiguió su sexto salvamento de la postemporada.

Además del pase a la final, este resultado tiene un valor especial, ya que los Charros aseguraron su participación en la Serie del Caribe 2026, que se celebrará del 1 al 7 de febrero en territorio jalisciense. Ante la ausencia de Venezuela en el certamen, México contará con dos representantes, por lo que tanto el campeón como el subcampeón de la LMP obtendrán su boleto al torneo internacional.

En la serie por el título, Jalisco se medirá nuevamente a los Tomateros de Culiacán, en lo que será la segunda final consecutiva entre ambos y la cuarta ocasión en que se enfrenten para definir al campeón, consolidando este choque como el más repetido de la última década en el beisbol invernal mexicano.

El primer juego de la serie final se llevará a cabo el miércoles 21 de enero en la casa guinda.