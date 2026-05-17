Charros completa la barrida sobre Acereros

Los Charros de Jalisco encontraron la manera de salir victoriosos de una auténtica batalla ofensiva y consiguieron su segunda barrida de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, luego de imponerse 9-6 a los Acereros de Monclova en el tercer juego de la serie disputado en el estadio Kickapoo Lucky Eagle.

A pesar de que ambas novenas tuvieron importantes ausencias debido a las sanciones impuestas tras el conato de bronca ocurrido el pasado sábado, la ofensiva jalisciense no perdió intensidad y volvió a responder en los momentos más oportunos del encuentro .

El ataque de Charros castigó temprano al joven lanzador Amílcar Carreón, quien comenzó colgando ceros en las primeras tres entradas, pero poco a poco perdió el control de su comando. Jalisco aprovechó la inexperiencia del serpentinero para construir una ventaja de seis carreras, destacando un cuadrangular de Michael Wielansky que remolcó dos anotaciones y marcó el rumbo del compromiso.

En el montículo, Luis Payán entregó una labor de cinco entradas en las que permitió ocho imparables y recetó cinco ponches, manteniendo a raya a la ofensiva de Monclova durante gran parte del encuentro. Sin embargo, tras su salida, Acereros reaccionó con fuerza ante el bullpen jalisciense.

El relevista Carlos Bustamante fue recibido con tres carreras en la séptima entrada, mientras que Stephen Gonsalves y Miguel Aguilar tampoco lograron contener a la ofensiva local, situación que permitió que Monclova igualara la pizarra con un rally de seis rayitas.

No obstante, Charros respondió en el noveno episodio . Josh Fuentes conectó un sencillo que puso presión sobre Jacob Rhinesmith, quien cometió un error en el fildeo que permitió anotar a Jared Walsh y Kyle Garlick. Posteriormente, Irving López conectó un doblete productor que llevó a Fuentes al plato para sellar el 9-6 definitivo.

Bajo una atmósfera de total presión, A.J. Puckett se encargó de cerrar el encuentro al repartir los últimos tres ponches para apuntarse el salvamento y asegurar el triunfo visitante.

Luego de una semana de gira, los Charros volverán a casa para recibir a los líderes de la Zona Norte, los Toros de Tijuana, en una serie que comenzará el martes 19 de mayo a las 19:30 horas.

SV