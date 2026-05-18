El futbol internacional tiene muy pocas acciones esta jornada, pero continúa este lunes 18 de mayo de 2026 con partidos programados para ver, tanto de la Liga Premier como de LaLiga Hypermotion de España. La agenda del día solo cuenta con dos encuentros, pero son los justos para no romper con la racha de días mirando encuentros en televisión.

Para este día, habrá opciones para ver el futbol en vivo a través de diferentes plataformas y señales de transmisión. En este sitio podrás ver todo el calendario de partidos de hoy con sus horarios y canales disponibles.

Partidos HOY lunes 18 de mayo de 2026 - Premier League EN VIVO

Arsenal vs Burnley | 13:00 | HBO MAX

Partidos HOY lunes 18 de mayo de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

Leganés vs Huesca | 12:30 | SKY Sports

Sigue en EL INFORMADOR los resultados y todas las noticias de los encuentros del día. A lo largo del día, iremos trayendo algunas actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México.

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