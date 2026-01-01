Jueves, 01 de Enero 2026

Futbol hoy 1 de enero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol este jueves 1 de enero de 2026. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y goles para disfrutar desde tu televisión en casa, o en cualquier dispositivo que tengas al alcance de tu mano.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy jueves 1 de enero de 2026 – Premier League EN VIVO

  • Liverpool vs Leeds Utd | 11:30 horas | HBO Max, TNT |
  • Crystal Palace vs Fulham | 11:30 horas | FOX One, FOX |
  • Sunderland vs Manchester City | 14:00 horas | HBO Max, TNT |
  • Brentford vs Tottenham | 14:00 horas | HBO Max |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

