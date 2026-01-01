Sigue la actividad del futbol este jueves 1 de enero de 2026. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y goles para disfrutar desde tu televisión en casa, o en cualquier dispositivo que tengas al alcance de tu mano.Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF