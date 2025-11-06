Los Charros de Jalisco sufrieron una dolorosa derrota de 6-5 ante los Yaquis de Ciudad Obregón en el estadio Yaquis, resultado con el que la novena cajemense aseguró la serie y dejó al conjunto dirigido por Benjamín Gil con un amargo sabor, luego de haber estado a un solo strike de igualar la serie. En una noche marcada por errores defensivos y oportunidades desaprovechadas, Jalisco dejó escapar un juego que parecía encaminado al triunfo.

El duelo comenzó cuesta arriba para los tapatíos. Manny Bañuelos realizó su primera apertura de la campaña, pero la defensiva lo traicionó: en la tercera entrada, un tiro errático del propio zurdo y un mal fildeo de Kevin Villavicencio permitieron que Obregón colocara corredores que, con un triple de Riley Unroe y un infield hit de Sebastián Elizalde, se tradujeron en un 3-0 que complicó el panorama.

Sin embargo, al igual que en el primero de la serie, la ofensiva jalisciense despertó en cuanto el abridor rival, Felipe González, dejó el montículo. En la parte alta del séptimo rollo, Charros armó un ataque de cinco carreras: Japhet Amador produjo las dos primeras con un sencillo al central que remolcó a Bligh Madris y Mateo Gil. Luego, José Aguilar respondió con doblete que envió a la registradora a Julián Ornelas y Luis Carlos Martínez, mientras que Billy Hamilton coronó el rally con otro doble por el izquierdo para poner la pizarra 5-3.

Parecía que el trabajo estaba hecho, pero Yaquis no dejó de pelear. Se acercaron 5-4 en la octava y, en el noveno episodio, con Jalisco a un strike del triunfo, todo se derrumbó. Trevor Clifton, encargado del cierre, permitió un single de Roberto Valenzuela que produjo la del empate y que, tras un error del segunda base Michael Wielansky, colocó la carrera del triunfo en posición de anotar. Acto seguido, Kyren Paris conectó doble productor que envió al plato a Valenzuela para el 6-5 definitivo.

El triunfo fue para Brandon Brennan, mientras que Clifton cargó con la dolorosa derrota. Este jueves, Charros intentará evitar la barrida en territorio sonorense en el tercer duelo de la serie.

