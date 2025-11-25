Los Charros de Jalisco no pudieron iniciar con el pie derecho la segunda vuelta de la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico, luego de caer 7-6 frente a los Águilas de Mexicali en el estadio Panamericano, en un duelo marcado por la ofensiva de ambos equipos.

A pesar de tomar una ventaja tempranera de 5-1, la novena jalisciense no logró mantener el control del encuentro. Mexicali respondió con poder al bat y firmó la remontada gracias a una noche explosiva que incluyó tres cuadrangulares, suficientes para darle la vuelta al marcador y silenciar a la afición local.

Todo parecía indicar que el inmueble de Zapopan sería el escenario de una fiesta por el comienzo certero que presentó Jalisco. Con un rally de tres rayitas en la parte baja del segundo inning, en el que se destacó un triple de Daniel Castro que llevó a Bligh Madris y Reynaldo Rodríguez a la caja registradora, los caporales dieron señales de ir por una victoria más.

Incluso, entre el cuarto y quinto episodio, Jalisco pudo conseguir otro par de anotaciones gracias a unos batazos productores de Michael Wielansky y Christopher Gastelum.

Luis Payán fue el encargado de aperturar el juego y trabajó a lo largo de cinco entradas y un tercio en las que registró siete imparables, tres carreras, dos pasaportes y cuatro ponches. Aún cuando cedió su lugar, Jalisco seguía tomando la delantera, pero el bullpen no pudo responder de grata manera.

Para el sexto inning, los Águilas devolvieron el rally sumando también tres carreras que les permitió igualar las acciones del compromiso. Bobby Bradley se lució con un jonrón por el jardín derecho y también Moisés Gutiérrez y Cade Gotta conectaron unos dobles que sirvieron para que dos de sus compañeros tocaran el plato.

Mexicali volvió a hacerse presente en la pizarra con otro cuadrangular ahora cortesía de Phillip Ervin y con Norberto Obeso bateando un sencillo que impulsó a Luis Santos a la caja registradora para finiquitar el triunfo a favor de los locales.

Charros intentó reaccionar en la parte final del juego, con Julián Ornelas conectando un batazo que coqueteaba con salirse del diamante del juego, pero la pelota pegó en la barda y solo Wielansky pudo sumar otra anotación. Los fronterizos sostuvieron la presión y aseguraron el primer juego de la serie en una auténtica feria de batazos.

Con este tropiezo, Jalisco buscará ajustar su pitcheo y recuperar terreno hoy a las 19:30 horas en el segundo encuentro ante los fronterizos para evitar que se les escape la serie y no perder ritmo en la lucha por los puestos altos del standing.

