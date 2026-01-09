Los Charros de Jalisco se impusieron en un duelo que estuvo marcado por el dominio del pitcheo y la tensión hasta el último out. En el estadio Fernando Valenzuela, la novena tapatía venció 2-1 a los Naranjeros de Hermosillo en el sexto juego de la serie para sellar su boleto a las semifinales de la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico.

El encuentro fue un auténtico choque de brazos desde el arranque, con ambos equipos apostando por el control desde la lomita y minimizando al máximo las oportunidades ofensivas. Finalmente, fue Ronald Medrano quien se llevó los reflectores al firmar una sólida actuación que significó revancha personal dentro de la serie.

Medrano, quien había sufrido severamente en el Juego 2 al permitir siete carreras en menos de dos entradas, regresó con temple y determinación. En esta ocasión trabajó cinco episodios y dos tercios, en los que permitió dos imparables, misma cantidad de pasaportes y ponchó a tres rivales, manteniendo completamente a raya a la ofensiva naranjera y dándole estabilidad a la novena jalisciense.

El duelo de pitcheo se mantuvo intacto durante los primeros cinco capítulos, con Omar Cruz luciendo también dominante por Hermosillo. Sin embargo, la historia cambió en la sexta entrada con Michael Wielansky siendo clave en el ataque albiazul, tras descifrar sus lanzamientos y conectar un triple que rompió con la tónica del compromiso.

Con el envión anímico de lado de Jalisco, Bligh Madris respondió con un sencillo productor, enviando al plato a Wielansky para el 1-0. Los caporales utilizaron la estrategia táctica y ampliaron la ventaja con Julián Ornelas elevando de sacrificio, acción que llevó a Madris a asegurar la segunda rayita del encuentro, diferencia que resultaría vital en el desenlace.

Uno de los aspectos más cuestionados de Charros a lo largo de la campaña fue su bullpen, pero en esta noche clave respondió a la altura. Miguel Aguilar y Jared Wilson colgaron ceros en episodios de máxima presión, conteniendo cualquier intento de reacción local.

El dramatismo llegó en el octavo inning, cuando Gerardo Reyes permitió un jonrón solitario de Daniel Johnson, que acercó a los Naranjeros 2-1 y reavivó la esperanza de la afición hermosillense. Ante ese escenario, Benjamín Gil no dudó en llamar a su arma más confiable.

El cerrador estrella Trevor Clifton entró para apagar el incendio y cumplió con autoridad. Retiró su labor sin permitir hit, dominando a los bateadores locales y asegurando la salvada que selló el triunfo visitante y, con ello, la clasificación de los Charros a las semifinales.

Con este resultado, Jalisco se consolida como un serio candidato al título y las esperanzas de un posible bicampeonato están más vivas que nunca. El rival en la siguiente instancia se conocerá este viernes en el séptimo duelo entre Tomateros de Culiacán y los Cañeros de Los Mochis.

