Mateo Gil se convirtió en la gran figura de la noche y lideró a los Charros de Jalisco tras producir cinco carreras en la victoria 6-2 sobre los Tomateros de Culiacán en el juego 1 de la serie final de la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico, disputado en la casa guinda.

Tomateros vivió un encuentro muy complicado. Pese a que Manny Barreda se presentaba como un pitcher muy confiable para los guindas, pues en tres aperturas de playoffs había registrado tres victorias y una efectividad de 0.53, el inicialista no pudo contener los batazos certeros del “hijo del papá”, quien pareciera que jugar en terreno culichi le trae una motivación extra.

El ataque inició temprano. Michael Wielansky y Julián Ornelas lograron embasarse desde los primeros turnos del encuentro y después, con solo un out en la pizarra, Gil respondió de manera inmediata con un triple productor que le otorgó la ventaja a los visitantes.

Sin embargo, los Charros también sufrieron algunas complicaciones con el pitcheo de su abridor Ronald Medrano. El nicaragüense tuvo lanzamientos descontrolados que concedieron dos pasaportes en la parte baja de la primera entrada y un doble de Orlando Martínez le permitió a los locales descontar a través de Estevan Florial.

En el comienzo del segundo capítulo, Reynaldo Rodríguez apareció con un jonrón en solitario para volver a imponer una diferencia significativa. Pero, en la parte baja, Culiacan volvió a recortar distancias, luego de que anotara de caballito tras la base por bolas a Ramón Ríos.

Para el tercer inning, Mateo reapareció inspirado y conectó un sólido batazo de cuatro esquinas que, además, trajo consigo a dos hombres a bordo. Con ese cuadrangular, Gil se voló la barda en el Estadio Tomateros por segunda serie final consecutiva.

Dicha acción provocó que Barreda bajara del montículo y subiera a relevarlo Miguel Vázquez, en un turno largo de tres entradas y un tercio. El bullpen de Tomateros se encargó de enfriar a los peloteros jaliscienses, quienes ya no pudieron sumar otra anotación.

En tanto que Medrano no pudo adjudicarse el triunfo porque fue sustituido en cuatro entradas de labor. César Gómez se llevó la victoria y Trevor Clifton se encargó de bajar la cortina para maniatar a los bateadores guindas.

Este jueves 22 de enero se llevará a cabo el segundo encuentro en el diamante de juego sinaloense en punto de las 20:30 horas.

Las claves jaliscienses