En una velada donde la tensión superó los límites deportivos, los campeones Charros de Jalisco dieron un golpe de autoridad al vencer 12-3 a los Naranjeros de Hermosillo. Con este resultado en el cuarto juego de la serie, la novena tapatía empata las acciones a dos triunfos por bando, asegurando que la batalla por el pase a las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico se encuentre más viva que nunca.

El estadio Panamericano fue testigo de cómo el juego se rompió en un fatídico quinto episodio para la visita. Todo comenzó con pasaportes a Julián Ornelas y Reynaldo Rodríguez. Un sencillo de Alejandro Osuna encendió la pizarra, seguido de un doblete productor de dos rayitas del "Gigante de Mulegé", Japhet Amador.

Sin embargo, el beisbol dio paso a la hostilidad cuando el relevo de Hermosillo perdió el control. Michael Wielansky fue golpeado, lo que provocó que las bancas se vaciaran por primera vez en una clara muestra de la fricción acumulada. Tras la reanudación, Bligh Madris conectó un imparable que trajo dos más, confirmando el rally.

La situación alcanzó su punto crítico cuando Mateo Gil recibió un segundo pelotazo consecutivo por parte de Raúl Barrón. La violencia verbal y los empujones regresaron al diamante, resultando en la expulsión inmediata de Barrón. Con los ánimos encendidos, Julián Ornelas castigó el descontrol sonorense con un cuadrangular de tres carreras que puso el último clavo en el ataúd de los Naranjeros.

En el montículo, Luis Payán se acreditó la victoria con una sólida actuación, mientras que José Samayoa cargó con el revés al ser castigado por la artillería albiazul. A diferencia de los duelos previos, Jalisco mostró una superioridad absoluta, combinando una ofensiva implacable con el temple necesario para no dejarse intimidar por lo ríspido del encuentro.

Con la serie igualada 2-2, este martes a las 19:30 horas ambos equipos se verán las caras nuevamente en el estadio Panamericano, en un duelo que ha ido aumentando sus decibeles y la tensión ha ido “in crescendo”. El ganador de este quinto duelo tomará una ventaja crucial antes de que la serie se traslade de regreso al estadio Fernando Valenzuela en Sonora, a partir del próximo jueves.

