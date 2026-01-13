Los Charros de Jalisco volvieron a imponer condiciones en el estadio Panamericano para llevarse el segundo juego de semifinales frente a los Águilas de Mexicali con una auténtica feria de batazos. La novena jalisciense se quedó con la victoria por pizarra de 13-4, respaldada por una ofensiva letal.

Uno de los nombres propios de la velada fue Santiago Chávez, refuerzo llegado de los Yaquis de Obregón para esta instancia. El catcher vivió un debut soñado en esta temporada con la franela de Charros, al irse con cuadrangular, además de anotar dos carreras, convirtiéndose en uno de los motores ofensivos del equipo.

Jalisco comenzó de manera muy agresiva y sin dejar nada a la especulación. Viéndose beneficiados por los errores del pitcher abridor Gabriel Ponce, quien solo pudo trabajar a lo largo de una entrada y un tercio, y otros más de algunos jardineros en el fildeo, los Caporales consiguieron anotar en cada una de las primeras cuatro entradas.

Pero, sin duda alguna, lo que hizo la diferencia en la pizarra fue el rally de cinco anotaciones que se consumó en el segundo inning. La ofensiva jalisciense evidenció a la defensiva visitante y el notable nerviosismo de César Vargas, quien se subió a relevar por parte de Mexicali, y no logró frenar el vendaval albiazul.

Sobre la lomita, Luis Payán se encargó de bloquear a los peloteros cachanillas. Lanzó durante cinco rollos completos en los que permitió cuatro imparables, dos pasaportes y otorgó un chocolate. Sin embargo, su trabajo se vio ligeramente manchado, luego de que Alexis Wilson le conectara un cuadrangular que produjo dos anotaciones extras.

Jalisco dio tregua en la parte baja del quinto episodio tras no conseguir anotación. No obstante, volvió a la carga para el sexto y séptimo inning, sumando dos anotaciones en cada parcial para poner una distancia imposible de alcanzar para Mexicali.

Para sustituir a Payán, se presentó Alemao Hernández, quien fue recibido con un jonrón de Estevan Florial, ocasionando que se bajara del montículo después de un tercio de labor. Su lugar fue tomado por César Gómez y, posteriormente, por Mario Meza, mismos que se encargaron de colgar el cero otra vez para evitar cualquier espanto.

Para bajar la cortina y consumar el triunfo local llegó Isaac Jiménez, quien consiguió los últimos tres outs. De esta manera, Jalisco se puso 2-0 en la Serie de semifinal que se trasladará a Mexicali para disputar los juegos tres y cuatro los días miércoles 13 y jueves 14, respectivamente.