El duelo entre América y San Luis se jugará este miércoles 14 de enero dentro de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX. En un torneo que será más corto por tratarse de año mundialista, ambos equipos buscan enderezar el camino en este arranque de fase regular. Te contamos a qué hora empieza y dónde podrás ver el partido EN VIVO.

América vs San Luis: Así llegan los equipos a la J2 del Clausura 2026

La J1 del Clausura 2026 dejó sensaciones encontradas para ambos equipos. América no tuvo el mejor inicio al visitar a Xolos en el Estadio Caliente de Tijuana, en un encuentro que terminó sin goles y con muy poca productividad ofensiva. Las Águilas apenas registraron un disparo en todo el partido, el único con dirección a portería, lo que refleja un arranque sin claridad en ataque.

Por su parte, San Luis comenzó el torneo con una derrota en casa frente a Tigres, subcampeón del certamen anterior. El conjunto potosino cayó 2-1 pese a jugar como local, en un resultado que lo obliga a reaccionar de inmediato. El duelo ante América es una oportunidad inmejorable para recuperar confianza y evitar rezagarse desde las primeras fechas.

En este inicio de torneo, las Águilas ocupan el décimo puesto en la Tabla General, dos posiciones por encima del Atlético, que se encuentra en el lugar 12.

La última vez en que estos equipos se encontraron fue en la J10 del certamen Apertura 2025, cuando los capitalinos ganaron por 1-0.

Dónde ver EN VIVO el partido América vs San Luis de la J2 – Liga MX

Este miércoles 14 de enero, América recibirá al San Luis en el Estadio Ciudad de los Deportes en la Ciudad de México por la J2 del Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse EN VIVO a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Fecha y hora: Miércoles, 19:05 horas

Miércoles, 19:05 horas Estadio: Ciudad de los Deportes, CDMX

Ciudad de los Deportes, CDMX Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5

* Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

--

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF