Los Guerreros de Oaxaca se adjudicaron los dos encuentros correspondientes a la doble cartelera disputada el miércoles en la grama del Estadio Panamericano, tras superar a los Charros de Jalisco con pizarras finales de 11-5 y 14-8. Los resultados permitieron a la novena bélica asegurar los compromisos de la serie regular en territorio jalisciense.

En el primer compromiso de la jornada, el conjunto visitante estableció condiciones desde las primeras entradas, capitalizando los errores de la defensiva local para asegurar un triunfo por margen de seis anotaciones, dejando los cartones 11-5. La productividad con el madero por parte de los bateadores oaxaqueños neutralizó los intentos de respuesta de la organización blanquiazul durante los episodios intermedios del encuentro.

Para el segundo enfrentamiento, la tónica del partido repitió el dominio de la ofensiva de los Guerreros, escuadra que descifró de manera temprana los lanzamientos del abridor jalisciense Mauricio Ramírez. El lanzador inicial de Charros abandonó el montículo en el primer capítulo tras otorgar tres bases por bolas consecutivas y permitir un rally que colocó la pizarra instantánea en 7-0 a favor de la visita.

A pesar de la desventaja inicial, el equipo de Jalisco inició una remontada progresiva que culminó en la baja de la sexta entrada, gracias a un triple de Mateo Gil que impulsó dos carreras y a un cuadrangular posterior de Kyle Garlick por el sector izquierdo, movimientos que acercaron a los locales 9-8 en el marcador.

Sin embargo, el cuerpo técnico de Charros designó al relevista John Curtiss para contener el juego en el inicio del séptimo episodio, encomienda que falló al permitir imparables consecutivos de Luis Barrera y Andrés Sosa. Una pifia del receptor en el tiro a la antesala permitió el avance de las bases, situación que la ofensiva de Oaxaca aprovechó mediante sencillos productores de Juniel Querecuto, Juan Santana y Ricardo Valenzuela. El racimo de cinco anotaciones en la alta de la séptima entrada decretó la pizarra definitiva de 14-8, asegurando el doble triunfo para la delegación de Oaxaca.