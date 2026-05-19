El cuerpo técnico de Matías Almeyda en Monterrey incluiría a un ex de Chivas

A espera de que se haga oficial su llegada, todo apunta a que Matías Almeyda tomará las riendas de Monterrey de cara al Apertura 2026, y el estratega argentino ya tendría avanzado el armado de su grupo de trabajo . Dentro de los nombres que acompañarían al “Pelado” destaca un viejo conocido de su exitoso paso por Club Deportivo Guadalajara, etapa en la que conquistó varios títulos y dejó huella en la institución rojiblanca.

Luego del decepcionante semestre que vivió Rayados, donde quedó fuera de la Liguilla pese a contar con una de las plantillas más costosas del futbol mexicano, la directiva buscaría una reestructuración profunda bajo el mando de Almeyda. Para ello, el entrenador apostaría por colaboradores de confianza y perfiles con experiencia internacional , incluyendo a un exseleccionado argentino que tendría un rol dentro del banquillo regiomontano.

Según información difundida por el periodista Willie González, el cuerpo técnico estaría integrado por cinco elementos. Entre ellos sobresale el preparador físico Guido Bonini, quien ya trabajó junto a Almeyda durante su ciclo en Chivas y formó parte de la obtención de títulos como la Liga MX, Copa MX y la Concacaf Champions League. El área de kinesiólogos quedaría en manos de Fabián Álvarez.

En cuanto a los auxiliares, aparecen Daniel Vega, Agustín Zalazar y Erik Lamela, exjugador de clubes europeos como AS Roma, Tottenham Hotspur FC, Sevilla FC y AEK Athens FC, donde coincidió con Almeyda.

Reportes señalan que el técnico argentino arribaría a Monterrey la próxima semana para cerrar los detalles de su contrato . Además, sería presentado junto al neerlandés Dennis te Kloese, quien asumiría funciones como presidente deportivo tras la salida de José Antonio Noriega.

La misma versión apunta a que Almeyda firmaría un vínculo por dos temporadas y encabezaría una renovación importante en el plantel regiomontano. Entre los cambios más relevantes estaría la salida de Sergio Canales como principal referente del equipo, además de la posible baja del delantero francés Anthony Martial, cuyo rendimiento no habría cumplido con las expectativas.

SV