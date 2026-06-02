Los Charros de Jalisco iniciaron con el pie izquierdo su serie ante los Toros de Tijuana, luego de caer por pizarra de 4-3 en un reñido encuentro celebrado este martes en el Toros Mobil Park.

El primer juego de la confrontación estuvo marcado por la intensidad y por las actuaciones irregulares de ambos lanzadores abridores, quienes, pese a algunos problemas sobre la lomita, lograron completar cinco entradas de labor. Sin embargo, fue César Gómez el que terminó cargando con el descalabro al permitir las carreras que marcaron la diferencia definitiva en el marcador.

La novena fronteriza abrió la pizarra desde los primeros episodios gracias a un doble productor de Isaac Rodríguez, quien impulsó la primera carrera de la noche para los locales. No obstante, Charros reaccionó de inmediato y en la tercera entrada tomó momentáneamente la ventaja con un cuadrangular de dos carreras conectado por Kyle Garlick.

La respuesta de los Toros no tardó en llegar. Justin Turner produjo la carrera del empate con un sencillo que le permitió anotar a Jonathan Guzmán, manteniendo el duelo cerrado. Más adelante, los visitantes volvieron a adelantarse en el marcador cuando Josh Fuentes conectó un imparable productor que llevó a Donny Sands hasta tierra prometida.

Sin embargo, el momento decisivo llegó en el quinto episodio. Hernán Pérez castigó un lanzamiento de Gómez y conectó un jonrón de dos rayitas que le devolvió la ventaja a los tijuanenses, quienes ya no volverían a perder el control del juego.

Tras la salida del abridor Noah Skirrow, el bullpen de Toros respondió de manera efectiva para contener a la ofensiva jalisciense. Por su parte, los relevistas de Charros también cumplieron al colgar ceros en los innings finales, aunque el daño ya estaba hecho.

Este miércoles 3 de junio, a partir de las 20:35 horas, se disputará el segundo juego de la serie, donde Charros buscará igualar la confrontación y evitar perder la serie.