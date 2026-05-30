Liverpool se queda sin entrenador; despide a Arne Slot

El Liverpool FC terminó por despedir a su entrenador Arne Slot. El neerlandés estuvo dos temporadas en el cargo y consiguió un título de Premier League.

El neerlandés se marcha tras una mala temporada en la que el equipo acabó en puestos de Liga de Campeones, pero decepcionó en las copas domésticas, en la Champions y en la que no pudo defender su título de campeón de la Premier League.

"Esta ha sido una decisión difícil. La contribución que Slot ha hecho en el tiempo que ha estado con nosotros ha sido importante, con mucho significado y, lo más importante, ha sido un éxito. Nuestro aprecio a lo que ha conseguido no podría ser mayor. Desde el momento en que le conocimos, nos quedó claro que es un individuo que no solo acepta la responsabilidad, la abraza. Esto fue evidente cuando asumió el cargo y cuando nos llevó a ganar la Premier League", dijo el Liverpool en un comunicado.

"Al mismo tiempo, hemos llegado de forma colectiva a la conclusión de que un cambio es necesario para que el club evolucione. De nuevo, insistimos en que esta decisión no se ha tomado a la ligera", añadió el club inglés.

El Liverpool de Slot no pudo competir en la pasada temporada

Pese a que la primera temporada de Slot fue buena, con la conquista de la Premier League, mucho de ese mérito se asoció con el trabajo y los jugadores que había reclutado en la campaña anterior Jürgen Klopp. Las críticas al técnico comenzaron cuando el equipo fue eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones el curso anterior y se recrudecieron esta campaña al verse muy pronto fuera de la carrera por el título y sin opciones de ganar un título tras las decepciones en las copas y en la Champions.

En Premier, el equipo acabó quinto, consiguiendo el pase a la Champions del año que viene, pero quedando a 25 puntos del campeón, mientras que en la propia Champions los 'Reds' fueron eliminados en cuartos de final con mucha claridad por el Paris Saint Germain. En la FA Cup los venció el Crystal Palace y en la Copa de la Liga el Manchester City con una goleada.

Además, el Liverpool perdió el pasado verano la Community Shield a manos del Crystal Palace. En la carta de despedida, el Liverpool le agradece a Slot cómo ayudó al club a llevar el fallecimiento de Diogo Jota, que murió en un accidente de tráfico en julio de 2025 junto a su hermano André Silva.

"Solo podemos desearle lo mejor a Arne en la siguiente etapa de su carrera, con nuestra expectativa de que continúe siendo un éxito. Lo hacemos con el conocimiento de que su legado en el Liverpool estará intacto y tomará más importancia en los años venideros. Arne se marcha con nuestra gratitud, un título de la Premier League y con el conocimiento de que tanto él como su familia siempre serán bienvenidos en Anfield".

Los problemas con Salah

Durante su etapa en el Liverpool, Slot también ha vivido momentos turbulentos, como las críticas que vertió Mohamed Salah sobre él en diciembre, antes de irse a la Copa África, cuando aseguró que su relación estaba rota y que no entendía sus suplencias. Hace escasos días, el egipcio, que abandona el club este verano, redobló sus declaraciones contra el técnico holandés, aunque sin mencionarle, y dijo que el equipo tenía que volver al 'rock & roll' y al fútbol vistoso y ofensivo de la etapa de Klopp.

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OB