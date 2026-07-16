Una vez más, Argentina logró sacar adelante un partido que complejo. Ahora, los vigentes campeones del mundo defenderán su corona contra España el domingo y Lionel Scaloni reveló que están listos para el desafío."Haremos absolutamente todo para ganar", declaró Scaloni.Emocionado por una nueva hazaña, mencionó que "es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme. Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos y no es arrogancia, es corazón, somos únicos. Esta gente hoy nos llevó a ganar el partido, así que agradecido".Tres años y medio después de conquistar Qatar, Argentina ha demostrado que cuando la estrategia no parece ser suficiente, el carácter saca adelante sus partidos. Para Scaloni, eso se debe a las condiciones extremas en las que crecieron sus jugadores. "Este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad y cuando huele sangre ahí vamos. Si perdíamos íbamos a estar contentos, porque el equipo demostró hasta el final, hicimos lo que tocaba. Pensamos que lo de Egipto era lo máximo y esto lo superó", dijo.Argentina y España, campeones de América y Europa, respectivamente, tenían pactado jugar la Finalissima en marzo, y por desacuerdos en la sede entre ambas federaciones nunca se realizó."España es un gran equipo y le ganó muy bien a Francia. Ya lo habíamos analizado en marzo. Sigue siendo un gran equipo y ya todos saben cómo juega". CT