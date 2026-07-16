Una vez más, Argentina logró sacar adelante un partido que complejo. Ahora, los vigentes campeones del mundo defenderán su corona contra España el domingo y Lionel Scaloni reveló que están listos para el desafío.

"Haremos absolutamente todo para ganar", declaró Scaloni.

Emocionado por una nueva hazaña, mencionó que "es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme. Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos y no es arrogancia, es corazón, somos únicos. Esta gente hoy nos llevó a ganar el partido, así que agradecido".

Tres años y medio después de conquistar Qatar, Argentina ha demostrado que cuando la estrategia no parece ser suficiente, el carácter saca adelante sus partidos. Para Scaloni, eso se debe a las condiciones extremas en las que crecieron sus jugadores.

"Este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad y cuando huele sangre ahí vamos. Si perdíamos íbamos a estar contentos, porque el equipo demostró hasta el final, hicimos lo que tocaba. Pensamos que lo de Egipto era lo máximo y esto lo superó", dijo.

Argentina y España, campeones de América y Europa, respectivamente, tenían pactado jugar la Finalissima en marzo, y por desacuerdos en la sede entre ambas federaciones nunca se realizó.

"España es un gran equipo y le ganó muy bien a Francia. Ya lo habíamos analizado en marzo. Sigue siendo un gran equipo y ya todos saben cómo juega".

CT