El América no reacciona en el inicio del torneo y la presión en el seno azulcrema crece. Las Águilas perdieron 2-0 en casa frente al Atlético de San Luis y siguen sin ganar en lo que va del año.

Nada le resulta a André Jardine y hasta el consentido de la afición falló esta vez. Después de un disparo al poste de Rodrigo Aguirre al minuto 3, Ramón Juárez fue expulsado al minuto 20 por una supuesta falta al ser el último hombre y cambió todo el plan del técnico brasileño.

Patricio Salas fue sacrificado para dejar su lugar al otro central, Sebastián Cáceres. El momento demandaba mantener el cero en su portería y así lo lograron en la primera mitad.

El conjunto potosino se fue al frente, comenzó a subir el ritmo, sabedores de que eran uno más, hasta que Juan Sanabria con un remate de cabeza al minuto 52 rompió el cero.

Al 67’, Joao Pedro, en una soberbia jugada dentro del área tras un tiro de esquina, venció la zaga y a Luis Ángel Malagón para poner cifras definitivas y apagar el ánimo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

