El Arsenal toma la ventaja ante Chelsea

Alejandro Garnacho con un doblete, dio vida a un Chelsea que parecía prácticamente eliminado tras dos errores de Robert Sánchez y un golazo de Martín Zubimendi. El 3-2, en el que el Arsenal perdonó y el Chelsea exprimió sus opciones, permite al Chelsea afrontar con algo de optimismo la vuelta en el Emirates Stadium dentro de tres semanas.

Fue una noche de los horrores para Robert Sánchez, que cometió dos errores cruciales en los dos primeros goles del Arsenal.

El arquero murciano, titular por sorpresa en lugar del habitual en las copas, Filip Jorgensen, no salió bien por arriba en el primer gol de los Gunners, que sacaron el máximo provecho a un saque de esquina. A los siete minutos, Declan Rice colgó la pelota y Ben White, tras la inútil estirada de Robert, cabeceó el primero.

Su segundo error llegó nada más empezar la segunda parte, cuando se comió un centro de Ben White que se le resbaló entre los brazos y le quedó a merced para que Viktor Gyökeres no fallara a puerta vacía.

Sin embargo, el Chelsea tuvo un hilo de vida cuando Alejandro Garnacho, que acababa de salir al campo, convirtió un centro de Pedro Neto. La reacción, no obstante, duró poco. El Chelsea no aprovechó esos cinco minutos en los que estuvo mejor que el Arsenal para lograr el empate.

Zubimendi fue el encargado de plasmarlo en el tercero. El centrocampista vasco recibió dentro del área una dejada de Gyökeres, condujo brevemente y amagó delante de Fofana, que se quedó clavado, antes de fundir a Robert Sánchez con un disparo junto al palo.

Con aficionados del Chelsea yéndose del estadio, se pasó a un 2-3 gracias a una mala salida de Kepa y una volea de Garnacho, que devuelve las esperanzas a los de Rosenior.

El próximo 3 de febrero, el Chelsea necesitará una remontada en casa de sus vecinos los Gunners.

CT