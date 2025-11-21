Dónde ver EN VIVO David Benavidez vs Anthony Yarde, pelea por el campeonato Semipesado del CMB

Apodado como el “Monstruo Mexicano”, Anthony David Benavidez dos veces campeón del peso Supermediano del WBC y actual campeón mundial WBC del peso Semipesado.

Benavidez enfrentará su primer reto como defensor del campeonato, ante el británico Anthony Yarde, el encuentro tendrá lugar en el ANB Arena de Raid de Arabia Saudí.

Defiende el título por primera vez

Con una impresionante marca de 30-0, el mexicano llega a la esquina defensora con un total de 24 knockouts. Su rival, Anthony Yarde mantiene una marca de 27 victorias y al igual que Benavidez, llega con 24 knockouts. Esta es la tercera vez que aspira al campeonato Semipesado.

“El Monstruo Mexicano” ganó el cinturón en un encuentro con el ucraniano, Oleksandr Gvozdyk, en ese momento el puesto de campeón interino del CMB se encontraba vacante.

Luego se llevó el título en febrero cuando derrotó a Dacid Morrel, después de que Dimitry Bivol renunciase. Ahora, ocho meses después, defenderá el puesto.

Anthony Yarde no solo se presenta al combate en medio oriente con la intención de acabar con el corto reinado de David Benavidez, sino también por una revancha personal, esto tras caer en dos ocasiones con los campeones antecesores a Benavidez: Sergey Kovalev y Artur Beterbiev, en 2019 y 2023 respectivamente.

David fue uno de los boxeadores más respetados del peso Supermedio, habiendo sido incluso considerado como un posible rival de “Canelo” Álvarez. El boxeador busco su camino como estrella del peso Semipesado.

En promedio los combates del “Monstruo”, suelen terminar en el sexto asalto y un 80% de sus peleas terminan en KO a su rival. Históricamente Benavidez ha peleado en 160 rounds y la relativa brevedad de sus peleas es una prueba de su agresividad y contundencia en el ring.

Disfruta la pelea por DAZN

El Ring IV-Night of Champions se transmitirá por la plataforma digital DAZN. El día sábado 22 de noviembre a las 14:00 horas.

TG