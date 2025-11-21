Ante la planeación anticipada de varios clubes de cara a los próximos torneos, el nombre de Cade Cowell ha comenzado a tomar fuerza en el mercado de fichajes. La falta de continuidad del futbolista con Chivas en la Liga MX habría despertado el interés de equipos de la Major League Soccer (MLS), que ya analizan la posibilidad de repatriarlo para el 2026.

De acuerdo con reportes de medios especializados, los New York Red Bulls y el San José Earthquakes serían las instituciones que tienen en la mira al Cade. El conjunto neoyorquino sería el más decidido a avanzar en las negociaciones, aunque el club californiano mantiene una cláusula de recompra, situación que podría ser determinante en cualquier operación.

La actualidad de Cowell en el Rebaño Sagrado no ha sido la ideal. El jugador, de nacionalidad mexico-estadounidense y considerado en su momento como uno de los talentos más prometedores del futbol estadounidense, no ha logrado consolidarse como rojiblanco. Incluso, Gabriel Milito no lo ha contemplado en las convocatorias durante las últimas tres jornadas, y su más reciente participación se remonta al partido frente a Querétaro, disputado el pasado 22 de octubre.

La directiva de Chivas alberga la expectativa de recibir una cantidad que oscila entre 4 y 5 millones y medio de dólares por su traspaso, lo que ha ido dando forma a una posible salida de Cade.

El futbolista, de apenas 22 años, no ha logrado adaptarse al equipo, situación que ha abierto la puerta a su deseo de volver a la Major League Soccer (MLS). Esta intención estaría motivada, en primer lugar, por razones familiares y, además, por la búsqueda de recuperar el nivel que mostró en etapas anteriores de su carrera.

Sin embargo Cowell mantiene vínculo con el club tapatío hasta junio de 2027, lo que obliga a cualquier equipo interesado a sentarse a negociar directamente con la institución.

En cuanto a su rendimiento, el delantero ha participado en 68 partidos oficiales con Chivas, en los que ha marcado 11 goles y ha registrado 4 asistencias, cifras que no han cumplido con las expectativas.

En el apartado económico, la directiva de Chivas, encabezada por Fernando Hierro, invirtió 4 millones de dólares por el 80% de los derechos federativos del jugador, mientras que el San José Earthquakes conservó el 20% restante. La intención inicial de la operación era concretar una futura venta favorable, objetivo que hasta el momento no se ha visto reflejado debido al rendimiento irregular del futbolista.

