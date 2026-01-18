Los Xolos de Tijuana y el Atlético San Luis se vieron las caras en el cierre de la Jornada 3 del Torneo Con México Clausura 2026, en juego disputado en el Estadio Caliente resultando como marcador final un agónico 1-1.

Tijuana se presentaba a este encuentro con 13 partidos seguidos sin perder en casa, con 8 ganados y 5 perdidos. Además, el historial reciente contra San Luis los beneficiaba, pues contaban con ocho seguidos sin perder ante San Luis (3 ganados, 5 empatados), siendo su última derrota última en septiembre de 2021 en San Luis Potosí.

Los Potosinos llegaban con la encomienda de ligar un nuevo triunfo de visita, tras haber vencido 2-0 al América en el Ciudad de los Deportes en la Jornada 2. Las esperanzas de la visita estaban puestas en gran medida en su goleador, Joao Pedro, quien anotó en las dos primeras jornadas y busca ser el primer jugador del Atlético que anota en las primeras tres de un torneo de Liga BBVA MX.

El juego inició muy cortado por faltas continuas y disputas en mediocampo, pero los Xolos fueron efectivos y en su primer ataque lograron inaugurar los cartones. Gilberto Mora realizó un disparo potente al minuto 18 y Andrés Sánchez dejó un rebote que fue aprovechado por Adonis Preciado.

Este gol les permitió irse con ventaja en el primer tiempo. Ya en el complemento, la visita buscaba responder con un par de ocasiones de gol, pero el juego volvía a trabarse y las opciones de anotar fueron disminuyendo.

Cuando parecía que el marcador ya no se movía, apareció Fidel Barajas al minuto 90+4 para que San Luis pudiera rescatar el empate del Mictlán en el último momento. Con este resultado, Xolos se queda con 5 puntos y San Luis llega a 4 puntos.

