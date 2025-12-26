Cristian “Chicote” Calderón, jugador que fue enviado al Necaxa hace seis meses, está por regresar al América este 2026.

De cara al Clausura 2026, el Club América ya comenzó a delinear su siguiente planeación deportiva . Durante este proceso, la directiva ha analizado diferentes opciones para reforzar el plantel; entre ellas el posible regreso de Cristian "Chicote" Calderón.

Chicote Calderón apunta a regresar al América en 2026

Según los reportes, las Águilas están evaluando alternativas para fortalecer su plantilla antes del mundial 2026, y dentro de ese análisis aparece Chicote Calderón.

En su paso por Coapa, Calderón se consolidó dentro del esquema André Jardine, quien lo utilizó como titular en diferentes partidos. Su capacidad para desempeñarse en más de una zona del campo, es uno de los aspectos que lo mantienen en el radar.

Asimismo, los reportes señalan que Calderón no tenía contemplado salir del América antes de ser traspasado al Necaxa, pues este movimiento fue concretado hace apenas unos meses.

Gracias a esta situación, sumado su conocimiento del entorno y del estilo del juego, se ha colocado como una de las alternativas más consideradas para el próximo torneo.

No obstante, todavía no existe una oferta formal ni un acercamiento directo de ambas partes.

A pesar de que nada está confirmado, Chicote Calderón es una de las opciones más viables dentro del análisis que realiza el club para reforzar su alineación, de cara al Clausura 2026. Se espera que en las próximas semanas se brinden más detalles al respecto.

AL