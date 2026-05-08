Este fin de semana, el futbol mexicano definirá qué equipos avanzarán a las semifinales del torneo Clausura 2026.Sin embargo, de los cuatro partidos de vuelta que se disputarán en los Cuartos de Final, solo dos se transmitirán por televisión abierta: Cruz Azul contra Atlas y Pumas contra América.Los compromisos de Chivas, Tigres, Pachuca y Toluca podrán verse a través de plataformas de streaming, así como por televisión de paga.Estos son los horarios para ver el Clásico Capitalino que se jugará en el Estadio Olímpico Universitario, así como el duelo de Cruz Azul y Atlas en el Estadio Banorte.Estos son los horarios y los canales de los partidos de vuelta que se transmitirán por televisión abierta.Sábado 9 de mayoDomingo 10 de mayoSV