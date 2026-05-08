Viernes, 08 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Liga MX

¿Qué partidos de los Cuartos de Final se transmitirán por televisión abierta?

Conoce los horarios y los canales de los partidos de vuelta que se transmitirán por televisión abierta

Por: SUN .

El futbol mexicano definirá qué equipos avanzarán a las semifinales del torneo Clausura 2026. IMAGO7.

El futbol mexicano definirá qué equipos avanzarán a las semifinales del torneo Clausura 2026. IMAGO7.

Este fin de semana, el futbol mexicano definirá qué equipos avanzarán a las semifinales del torneo Clausura 2026.

Sin embargo, de los cuatro partidos de vuelta que se disputarán en los Cuartos de Final, solo dos se transmitirán por televisión abierta: Cruz Azul contra Atlas y Pumas contra América.

LEE: FIFA revela detalles de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

Los compromisos de Chivas, Tigres, Pachuca y Toluca podrán verse a través de plataformas de streaming, así como por televisión de paga.

Estos son los horarios para ver el Clásico Capitalino que se jugará en el Estadio Olímpico Universitario, así como el duelo de Cruz Azul y Atlas en el Estadio Banorte.

Estos son los horarios y los canales de los partidos de vuelta que se transmitirán por televisión abierta.

Sábado 9 de mayo

  • Cruz Azul vs Atlas | 21:15 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Canal 5.

Domingo 10 de mayo

  • Pumas vs América | 19:15 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Canal 5 y Azteca 7.

SV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones