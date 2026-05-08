Este fin de semana, el futbol mexicano definirá qué equipos avanzarán a las semifinales del torneo Clausura 2026.

Sin embargo, de los cuatro partidos de vuelta que se disputarán en los Cuartos de Final, solo dos se transmitirán por televisión abierta : Cruz Azul contra Atlas y Pumas contra América.

Los compromisos de Chivas, Tigres, Pachuca y Toluca podrán verse a través de plataformas de streaming , así como por televisión de paga.

Estos son los horarios para ver el Clásico Capitalino que se jugará en el Estadio Olímpico Universitario, así como el duelo de Cruz Azul y Atlas en el Estadio Banorte.

Estos son los horarios y los canales de los partidos de vuelta que se transmitirán por televisión abierta.

Sábado 9 de mayo

Cruz Azul vs Atlas | 21:15 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Canal 5.

Domingo 10 de mayo

Pumas vs América | 19:15 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Canal 5 y Azteca 7.

SV