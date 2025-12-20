Isaac Brizuela anunció su despedida de Chivas, poniendo fin a una etapa de 11 años que marcó de manera profunda su carrera profesional y su vida personal.

A través de un emotivo mensaje, Brizuela expresó que el equipo fue su casa, su escuela y su mayor orgullo como futbolista, y destacó que vestir la camiseta rojiblanca siempre representó un privilegio, un honor y una enorme responsabilidad.

“Llegué a esta institución un 17 de diciembre de 2014, sin imaginar que estaba por comenzar uno de los capítulos más importantes de mi vida. Hoy, después de 11 años, me cuesta encontrar las palabras para despedirme de lo que fue mi casa, mi escuela y mi orgullo como jugador”, compartió el futbolista.

El “Cone” también recordó los momentos más complicados de su etapa con el Rebaño Sagrado, entre ellos la lesión que lo marginó de la final del Clausura 2017, así como el último año, en el que tuvo menor participación en la cancha.

“Viví momentos inolvidables y cada logro fue fruto del trabajo, la unión y la pasión que distinguen a este club. También conocí la parte más dura del futbol. Una lesión me dejó fuera de la final en aquel campeonato de 2017 que tanto soñé jugar, y este último año me tocó vivir desde otro lugar, con menos minutos en la cancha. Pero incluso en los momentos difíciles, Chivas me enseñó a mantener la fe, la disciplina y el compromiso con el equipo por encima de todo”, señaló.

Brizuela aprovechó para agradecer de manera especial a Jorge Vergara (QEPD) por haberle dado la oportunidad de llegar a la institución, así como a Amaury Vergara por el apoyo y la confianza brindados a lo largo de su estancia en el club.

“Quiero agradecer de manera muy especial a Jorge Vergara por darme la oportunidad de llegar a esta gran institución. Gracias por tu legado. Amaury Vergara, gracias por tu apoyo, tu confianza y por creer en mi trabajo. A Alex Manzo, por escucharme y por su disposición diaria hacia mí. A todos los directivos y compañeros de vestidor con los que coincidí en este camino, gracias por sus enseñanzas. De cada uno me llevo aprendizajes que me hicieron crecer dentro y fuera de la cancha”, concluyó.

Finalmente, extendió su reconocimiento al cuerpo técnico, personal médico, staff y a todos los trabajadores de Verde Valle y del Estadio Akron, a quienes calificó como personas valiosas que dejaron huella en su camino, cerrando así un ciclo histórico con el club rojiblanco.

