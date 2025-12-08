El Club Necaxa hizo oficial la llegada del uruguayo Martín Varini como su nuevo director técnico, en un intento por renovar por completo la identidad futbolística del equipo hidrocálido tras un Apertura 2025 para el olvido. El estratega de 34 años arriba a Aguascalientes luego de haber logrado un hecho histórico con los Bravos de Juárez, a quienes clasificó por primera vez a una Liguilla en la Liga MX.

Varini llevó al conjunto fronterizo a unos inéditos Cuartos de Final, donde quedaron eliminados por Toluca, pero dejando una grata impresión por su estilo ordenado, dinámico y con un enfoque claro en la proyección de jóvenes. Su desempeño llamó la atención de los Rayos, que decidieron apostar por su proyecto ante la urgencia de dar un giro profundo al rumbo deportivo del club.

La necesidad de un cambio era evidente. Necaxa finalizó el Apertura 2025 en el decimotercer lugar con apenas 17 puntos, quedando fuera incluso del Play-In. La falta de regularidad, la escasez de gol y las dificultades defensivas marcaron un torneo que dejó a la directiva obligada a replantear la estructura del equipo.

Varini llega con la misión de revitalizar a los Rayos, implementar un modelo de juego más propositivo y apostar por una combinación de juventud y experiencia que permita recuperar competitividad. Directiva y afición esperan que el entrenador uruguayo pueda trasladar a Aguascalientes el trabajo disciplinado y la propuesta táctica que mostraron los Bravos bajo su gestión.

Con este movimiento, Necaxa busca no solo escapar del rezago deportivo, sino también construir un proyecto sostenible que vuelva a colocar al club en la pelea por instancias definitivas en la Liga MX. El reto será grande, pero la expectativa sobre Varini es igualmente alta.

Te puede interesar: El supermercado más caro de Jalisco se encuentra en Tonalá: Profeco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB