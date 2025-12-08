Chivas podría cerrar pronto un contrato con Ángel Sepúlveda

La reciente eliminación de Cruz Azul en el Torneo de Apertura 2025 hará que el delantero Ángel Sepúlveda sea recibido en el Club Chivas, bajo la dirección de Gabriel Milito y en vísperas del Torneo Clausura 2026, donde se presume que volvería a buscar protagonismo.

Chivas aguarda la llegada de Sepúlveda ni bien concluya la participación de Cruz Azul en la Copa Intercontinental, puesto que ambos equipos habrían llegado a dicho acuerdo desde hace unas semanas, según informó Mediotiempo.

Además, tal y como apunta la web oficial del Rebaño Sagrado, la contratación del delantero se oficializará solo tras el fin de la Copa; se espera que Sepúlveda descanse por unos días y se sume al equipo antes de Navidad.

Aunque desde el comienzo se dijo que su contrato duraría tres años, César Luis Merlo —especialista en mercado de pases futbolísticos— reveló este lunes que será por un año y medio con opción a seis meses más.

Hay que recordar que la primera estadía de Sepúlveda en Chivas fue casi desastrosa, ya que disputó diez partidos, cinco de Liga MX y cinco de Copa MX, de los cuales apenas registró un gol y una asistencia.

En caso de que se concrete el fichaje, Sepúlveda regresará a Chivas tras haber jugado en Querétaro, Necaxa, Atlante, Cruz Azul y otros equipos de la Liga MX. En todo lo que va del Apertura 2025, el "Cuate" ha participado en 18 partidos de fase regular y Liguilla, sin embargo, solo en nueve ha sido titular.

AO

