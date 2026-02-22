Liga MX: Ley del ex sin premio: Sepúlveda marcó y Chivas terminó cayendo

Ángel Sepúlveda vivió una noche especial al reencontrarse con su exequipo y hacer válida la llamada “ley del ex”. El delantero apareció cuando más lo necesitaba el Rebaño y, con un remate certero al minuto 81, firmó el gol del empate que encendió la esperanza rojiblanca.

El atacante, hoy jugador de Chivas, no celebró, mostrando respeto ante el equipo con el que vivió su mejor época, pero su anotación representó un golpe anímico en un duelo que ya tenía tintes emocionales por su pasado con Cruz Azul.

El tanto parecía cambiar la historia del partido, sobre todo porque el Guadalajara había batallado para concretar. Sepúlveda, fiel a su olfato goleador, aprovechó un descuido en el área para empujar el balón con la cabeza y cumplir con la ley no escrita del futbol.

Sin embargo, el esfuerzo del delantero terminó diluyéndose. Cuando el empate lucía como un premio justo, las desatenciones defensivas volvieron a aparecer y condenaron al Rebaño. Errores en la marca y falta de concentración en momentos clave permitieron que el rival recuperara la ventaja y sentenciara el encuentro.

Así, la noche que parecía redonda para Ángel Sepúlveda terminó con sabor amargo: gol especial, pero derrota dolorosa para Chivas.

