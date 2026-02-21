Chivas cae ante Cruz Azul y pierde su paso perfecto

Cruz Azul logró imponerse 2-1 sobre Guadalajara en un partido de alta intensidad correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026. La Máquina abrió el marcador al minuto 34 con un cabezazo de Gabriel Fernández tras un centro de Agustín Palavecino, y mantuvo la presión durante todo el primer tiempo generando varias oportunidades claras, aunque Chivas buscó reaccionar antes del descanso sin éxito.

En la segunda mitad, Chivas igualó el marcador al minuto 81 gracias a un cabezazo de Ángel Sepúlveda, pero Cruz Azul respondió rápidamente en los minutos finales. Carlos Rodríguez anotó de cabeza tras un saque de esquina de Palavecino al 85', asegurando la victoria para los celestes, que mantienen su paso sólido como locales y suman tres puntos importantes ante el líder invicto del torneo.

