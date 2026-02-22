Con la derrota ante Cruz Azul, el Club Deportivo Guadalajara vio frenada la posibilidad de sumar su séptimo triunfo consecutivo en el Clausura 2026. Sin embargo, eso no preocupa a Gabriel Milito, director técnico rojiblanco, quien dijo que, aunque es muy bueno acostumbrarse a ganar, es imposible mantener esa inercia positiva dentro del futbol moderno.

Además, recordó la eliminatoria de la liguilla pasada en la que la Máquina también aprovechó los errores del Rebaño para superarlo, algo que sucedió otra vez en el estadio Cuauhtémoc.

“Está muy bueno acostumbrarse a ganar, pero ganar todos los partidos es casi imposible en el fútbol moderno. Es muy complicado para todos los equipos del mundo, nosotros no somos la excepción a esa regla. Lo que sí me gusta es que sostengamos ese espíritu competitivo y ese amor por el juego que el equipo demuestra partido a partido, independientemente del rival, de la cancha y, sobre todo, el resultado”.

“Las situaciones se crearon, fueron claras. Fue algo muy similar a lo que nos pasó en la eliminatoria de la liguilla, donde habíamos sido superiores en toda la eliminatoria y esa contundencia que hay que tener con el rival, no la tuvimos, ellos sí y eso te cuesta partidos, pero esto forma parte del fútbol”, comentó Milito.

Finalmente, destacó la forma en la que sus dirigidos pelearon hasta el último suspiro del encuentro, y pese a la doloroso descalabro, reconoce que este es el camino por el cual desea continuar para alcanzar los objetivos con Chivas.

“No es lo mismo perder dejando una sensación desagradable que perder con buenas sensaciones. A veces, en el partido juegas mal o el rival es muy superior y, entonces, no te te queda mucho de qué agarrarte, porque perdiste y encima estuviste muy mal. Perdimos, felicitamos al rival, pero al mismo tiempo estoy convencido de la recuperación del equipo y, sobre todo, que es el camino”, finalizó el estratega.

