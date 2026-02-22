El domingo 22 de febrero representa el cierre del fin de semana; sin embargo, el futbol no baja el ritmo. Europa abre temprano con actividad en diferentes ligas, mientras en México la jornada se define por la tarde.

Aquí está el calendario completo, ordenado por torneo y con horarios y canales para ver todos los partidos que desees EN VIVO.

Partidos HOY domingo 22 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Pumas vs Monterrey | 17:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |

Querétaro vs FC Juárez | 19:00 | FOX One |

Partidos HOY domingo 22 de febrero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Tapatío vs Tlaxcala | 16:00 | Canal por confirmar, Disney+ Premium |

Tampico Madero vs Correcaminos | 17:00 | Canal por confirmar |

Partidos HOY domingo 22 de febrero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Puebla vs Mazatlán | 12:00 | FOX One, Tubi |

Chivas vs América | 17:00 | Amazon Prime Video, FOX One, Tubi, FOX |

Necaxa vs Querétaro | 17:00 | ViX Gratis |

Pachuca Femenino vs FC Juárez Femenino | 19:06 | FOX One, Tubi, FOX |

Partidos HOY domingo 22 de febrero de 2026 - LaLiga EN VIVO

Getafe vs Sevilla FC | 07:00 | SKY Sports, Canal 5, ViX Premium |

Barcelona vs Levante | 09:15 | SKY Sports |

Celta vs Mallorca | 11:30 | SKY Sports |

Villarreal vs Valencia CF | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 22 de febrero de 2026 - Premier League EN VIVO

Sunderland vs Fulham | 08:00 | HBO MAX, TNT |

Nottingham Forest vs Liverpool | 08:00 | FOX One |

Crystal Palace vs Wolverhampton | 08:00 | FOX One, Tubi |

Tottenham vs Arsenal | 10:30 | HBO MAX |

Partidos HOY domingo 22 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

Genoa vs Torino | 05:30 | Disney+ Premium, ESPN |

Atalanta vs Napoli | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |

AC Milan vs Parma | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

AS Roma vs US Cremonese | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Partidos HOY domingo 22 de febrero de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Auxerre vs Rennes | 08:00 | FOX One, FOX |

Nice vs Lorient | 10:15 | FOX One, Tubi |

Nantes vs Le Havre AC | 10:15 | FOX One, FOX |

Angers vs Lille | 10:15 | FOX One |

Strasbourg Alsace vs O. Lyonnais | 13:45 | FOX One, FOX |

Partidos HOY domingo 22 de febrero de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Freiburg vs Borussia M'gladbach | 08:30 | SKY Sports |

St. Pauli vs Werder Bremen | 10:30 | SKY Sports |

Heidenheim vs Stuttgart | 12:30 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 22 de febrero de 2026 - MLS EN VIVO

LA Galaxy vs New York City | 18:00 | Apple TV |

Seattle Sounders vs Colorado Rapids | 20:15 | Apple TV |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF