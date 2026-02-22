El domingo 22 de febrero representa el cierre del fin de semana; sin embargo, el futbol no baja el ritmo. Europa abre temprano con actividad en diferentes ligas, mientras en México la jornada se define por la tarde.Aquí está el calendario completo, ordenado por torneo y con horarios y canales para ver todos los partidos que desees EN VIVO.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF