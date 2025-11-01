Juárez vence de ultimo minuto a San Luis

El estadio Alfonso Lastras Ramírez fue el escenario donde se encontraron el Atlético de San Luis y los Bravos de Ciudad Juárez en partido correspondiente a la Jornada 16 del torneo Apertura 2025, que dio como resultado la victoria de la visita 2-1.

Atlético de San Luis llegaba con récord de dos victorias consecutivas sobre Bravos, en sus 10 enfrentamientos anteriores solamente los había derrotado dos veces. Además, San Luis ganó dos de sus últimos tres partidos y está a un punto de zona de liguilla, aunque como local solo ganó uno de los siete disputados en el Apertura 2025.

Bravos domina la serie contra Atlético en la Liga MX, ganó 6 de 12 enfrentamientos y tres de esas victorias fueron en el Alfonso Lastras y llegaba a este partido estando en posición nueve, que da acceso al play-in.

El primer tiempo fue muy intenso con oportunidades de peligro para ambos conjuntos, resaltando un remate al poste de Guilherme Castilho de Juárez y un pase filtrado de Joao Pedro que remató Miguel García e hizo intervenir al arquero Sebastián Jurado. El empate sin anotaciones prevaleció al medio tiempo.

Para la parte complementaria, el conjunto local abrió el marcador al minuto 61 con una gran jugada por izquierda que Sebastián Pérez-Bouquet mandó de cabeza al fondo de las redes.

Al minuto 81, un centro de Rodolfo Pizarro se encontró con el pie de Rodrigo Dourado que marcó el empate en propia puerta. Dos minutos después sadría expulsado.

Cuando parecía que todo se terminaba, al 90+7, apareció Óscar Estupiñán en el último segundo para darle el triunfo a los fronterizos.