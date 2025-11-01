Isaac del Toro gana el Premio Nacional de Deportes

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, junto con la Secretaría de Educación Pública, dieron a conocer a los ganadores del Premio Nacional de Deportes: en la rama profesional, el ciclista Isaac del Toro sumó un triunfo más, al encabezar la lista de los galardonados.

A lo largo de la temporada, Isaac conquistó dieciséis victorias en territorio europeo, de la mano con su equipo UAE Team Emirates. Además de que, recientemente, sumó dos títulos nacionales.

En la rama no profesional, la arquera Andrea Maya Becerra lanzó sus flechas hasta llevarse el reconocimiento. Así como la marchista Alegna González, el clavadista Osmar Olvera y Uziel Muñoz, figura en impulso de bala.

El premio también reconoce trayectoria deportiva, donde Gabriela Agúndez, Donovan Carrillo, José Arnulfo Castorena y Lorena Ramírez se llevaron el reconocimiento.

La presidenta Claudia Sheinbaum hará entrega de los premios este mes. Los ganadores recibirán un diploma y una medalla de oro; así como 796 mil 005 pesos mexicanos, a excepción de aquellos deportistas que ya han sido galardonados en más de una ocasión, además de las categorías de deporte profesional y por el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes.

Todos los ganadores del premio

Profesional

Isaac del Toro - Ciclismo.

No profesional

Andrea Maya Becerra - Tiro con arco.

Alegna González - Atletismo.

Uziel Muñoz - Atletismo.

Osmar Olvera - Clavados.

Paralímpico

Luis Carlos López - Paraatletismo.

Osiris Machado - Paraatletismo.

Entrenador

Alejandro Laberdesque - Atletismo.

Karen Selene Montellano - Tiro con Arco.

Juez/Árbitro

Araceli Ornelas - Taekwondo.

Leslie Selene Velasco - ParaPowerlifting.

Trayectoria destacada en el deporte mexicano:

Gabriela Agúndez - Clavados.

Donovan Carrillo - Patinaje sobre hielo.

José Arnulfo Castorena - ParaNatación.

Lorena Ramirez - Atletismo Ultramaratones.

Fomento al deporte